DIRETTA ITALIA FRANCIA: CONTRO I CAMPIONI OLIMPICI!

La diretta Italia Francia ci accompagna verso la terza partita che gli azzurri giocano, al Videoton Centre di Québec, nel primo girone di Volley Nations League 2025: questa volta l’orario impone una levataccia perché l’inizio è alle ore 2:00 italiane di sabato 14 giugno.

È una partita tostissima, e che per l’Italia significa anche parecchio: la nostra avversaria infatti è una nazionale rivale da sempre, in più allenata da Andrea Giani che ha scritto pagine indelebili con la maglia azzurra e, come surplus, è anche quella che ha vinto le Olimpiadi e difende il titolo della Nations League ottenuto lo scorso anno.

Insomma: la Francia nel corso degli ultimi anni è riuscita a diventare una corazzata del volley maschile, tanti protagonisti li conosciamo perché giocano nella nostra SuperLega e per la nostra nazionale è dunque un appuntamento importante per testare le proprie possibilità, sapendo che i transalpini saranno un avversario in più con cui fare i conti ai Mondiali.

Aspettiamo dunque che la diretta Italia Francia prenda il via, intanto possiamo ancora fare qualche rapida considerazione su quelli che sono i temi principali nel match di lusso per la Volley Nations League 2025.

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA FRANCIA

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Francia non sarà disponibile, ma il match potrà essere seguito in diretta streaming video su Volleyball Tv come tutti gli altri di Nations League.

DIRETTA ITALIA FRANCIA: PRIMO TEST DI LUSSO

La notte di casa nostra porta dunque in dote la diretta Italia Francia che, dopo le sfide contro Bulgaria e Germania, rappresenta il primo test di lusso nella Volley Nations League 2025. Intendiamoci: abbiamo già detto più volte che la competizioni annuale non ha lo stesso peso specifico di un grande torneo internazionale, ma certamente riuscire a metterla in bacheca sarebbe importante e questo è vero soprattutto per l’Italia, che non è mai riuscita ad arrivare anche solo in finale e che con la Francia ha certamente un conto in sospeso dalla scorsa estate.

Era infatti il 7 agosto 2024 quando, superato il Giappone con una bellissima rimonta, gli azzurri sfidavano i transalpini nella semifinale delle Olimpiadi per inseguire quell’oro mai raggiunto: Giani e i Bleus ci avevano rifilato una sonora lezione, eliminandoci con un netto 3-0 e costringendoci al match per il bronzo, poi vinto.

Ci sono quindi sentimenti di rivalsa per un gruppo che si era presentato a Parigi con lo status di campioni del mondo (ancora attuale), ma la Francia in casa propria si era dimostrata più forte fino ad andare a prendersi la medaglia d’oro nella finale contro la Polonia; adesso per Ferdinando De Giorgi si tratta comunque di mettere benzina nel motore in vista dei Mondiali, nel frattempo riuscire a battere la Francia sarebbe tanto di guadagnato…