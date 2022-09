DIRETTA ITALIA FRANCIA/ Video streaming tv: agli Europei per vendicare le Olimpiadi

DIRETTA ITALIA FRANCIA: IN CERCA DI RIVINCITA

La diretta di Italia Francia, come del resto abbiamo anche anticipato, in questi quarti degli Europei basket 2022 sarà un’occasione di rivincita per gli azzurri: lo scenario se vogliamo è molto simile a quello attuale, perché anche alle Olimpiadi di Tokyo gli azzurri avevano raggiunto le prime otto posizioni dopo una straordinaria e inattesa vittoria contro la Serbia, solo che allora si trattava del Preolimpico del mese scorso ed eravamo a Belgrado, cioè in casa balcanica. I risultati del girone avevano accoppiato l’Italia alla Francia: sapevamo che i Bleus sarebbero stati favoriti e purtroppo quel giorno a Saitama il pronostico era stato rispettato.

Primo quarto chiuso sul +5, poi la Francia era risalita fino a prendersi il vantaggio per 42-43 all’intervallo lungo; purtroppo il parziale di 12-21 nel terzo periodo ci aveva tagliato le gambe, e alla fine il risultato era stato di 75-84 in favore dei nostri avversari. Enormi le prestazioni di Simone Fontecchio (23 punti) e Danilo Gallinari (21 punti e 10 rimbalzi); dall’altra parte Rudy Gobert aveva infilato 22 punti e Evan Fournier 21, ma a fare la differenza era stato un clamoroso Nicolas Batum da 15 punti e 14 rimbalzi. Questa sera avremo la nostra vendetta agli Europei basket 2022? (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia sarà disponibile come di consueto sui canali della televisione satellitare, che forniscono le partite degli Europei basket 2022: dunque gli abbonati all’emittente potranno utilizzare il proprio decoder e, in assenza di un televisore, servirsi della diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale della manifestazione: lo trovate all’indirizzo fiba.basketball/eurobasket/2022, con i tabellini e i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

ITALIA FRANCIA: PER SOGNARE ANCORA!

Italia Francia è in diretta dalla Eurobasket Arena di Berlino, alle ore 17:15 di mercoledì 14 settembre: si gioca per i quarti di finale degli Europei basket 2022. La grande notizia è già questa: l’Italia è nelle prime otto del torneo, e non era affatto scontato. Anzi: il quarto posto nel girone, causato dalla brutta sconfitta contro l’Ucraina, ci aveva dato in pasto alla Serbia che, già in cerca di vendetta per il ko casalingo nel Preolimpico dello scorso anno, si presentava a Berlino forte del due volte MVP NBA (regnante) Nikola Jokic, un Vasilje Micic dominatore in Eurolega e una squadra francamente superiore agli ordini di Svetislav Pesic.

Sappiamo come è andata: una partita epica giocata dalla nostra nazionale, che nel terzo quarto ha strappato prendendosi un vantaggio che non ha più mollato sino al termine. Adesso ce la giochiamo davvero: nella diretta di Italia Francia saremo idealmente noi ad andare a caccia di riscatto, anche questa sfida per i quarti degli Europei basket 2022 sarà durissima ma a questo punto i limiti che ci poniamo devono essere davvero pochi. Staremo a vedere quello che succederà sul parquet della Eurobasket Arena, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali della partita.

DIRETTA ITALIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Sta quindi per arrivare il momento della diretta di Italia Francia: i Bleus sono quelli che la scorsa estate ci hanno eliminati alle Olimpiadi, sono una squadra che è arrivata agli Europei basket 2022 sapendo di avere le carte in regola per arrivare in fondo e per il momento non hanno deluso le aspettative. Noi li abbiamo incrociati recentemente, in agosto: due amichevoli, una delle quali giocata davvero molto bene ma l’altra persa in maniera netta, quando ancora avevamo a disposizione Danilo Gallinari. Il pronostico pende dalla loro parte e non lo dobbiamo nascondere, ma per l’appunto abbiamo visto quello che gli azzurri sono riusciti a fare contro la Serbia.

Le prove enormi di Marco Spissu e Nicolò Melli, il talento di Simone Fontecchio, il contributo da parte di tutto il gruppo, anche di Gianmarco Pozzecco che, espulso per doppio tecnico, ha probabilmente dato quella scossa che è poi servita a prendere il largo. Nel basket, come in ogni altro sport, ogni partita fa a sé: per questo motivo prima della diretta di Italia Francia gli azzurri dovranno essere bravi a resettare tutto, consapevoli del fatto che si parta dallo 0-0 e che l’ottavo di domenica sia stato un “episodio”, che però ha ovviamente dato tanta fiducia nei nostri mezzi e il giusto entusiasmo. Per il resto, come sempre, parlerà il parquet…











