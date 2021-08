Diretta Italia Francia/ Streaming video tv, quarti basket Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA ITALIA FRANCIA: SERVE UNA IMPRESA!

Italia Francia, in diretta dalla Saitama Super Arena, è la grande sfida che si gioca alle ore 10.20 italiane (le 17.20 locali) di oggi, martedì 3 agosto 2021, per i quarti di finale del basket maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, torneo nel quale comincerà proprio oggi la fase ad eliminazione diretta. La diretta di Italia Francia catalizzerà la nostra attenzione, con la consapevolezza che si tratterà di una sfida difficilissima per gli azzurri di coach Meo Sacchetti, che però non hanno nulla da perdere, perché sono già andati oltre le aspettative. La Francia ha vinto il proprio girone nella prima fase con tre vittorie su tre, ed era il gruppo che comprendeva anche Team Usa, che non sarà il Dream Team di altri tempi ma resta pur sempre il punto di riferimento per tutti: la Francia dunque si candida forse addirittura per la medaglia d’oro, un ostacolo durissimo per l’Italia che però vuole continuare a stupire. L’impresa potrebbe essere paragonabile a una vittoria contro la Serbia a Belgrado: esempio che non facciamo a caso, perché l’Italia del basket si è qualificata per le Olimpiadi Tokyo 2020 proprio in questo modo. Esserci sembrava già un sogno, poi abbiamo passato (con grande merito) pure la fase a gironi e siamo tra le prime otto: il bilancio è già positivo, adesso non poniamo più limiti alla provvidenza. Che cosa succederà in Italia Francia?

Risultati atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Sibilio e Fantini a medaglia?

DIRETTA ITALIA FRANCIA: COME SEGUIRE IN STREAMING LA PARTITA DI BASKET MASCHILE (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv di Italia Francia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se naturalmente potrebbe essere una diretta non integrale a causa di contemporaneità di altri eventi, come il match di volley. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

Alessandro Sibilio diretta finale 400 hs Olimpiadi Tokyo 2020/ Nuovo record italiano?

ITALIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Italia Francia, dobbiamo dire che il derby con i “cugini” transalpini sarà oggi una sfida difficilissima ma molto affascinante nei quarti di finale del basket alle Olimpiadi Tokyo 2020. I francesi, come abbiamo già accennato, hanno battuto anche Team Usa pochi giorni fa e sognano apertamente il titolo olimpico per fare la storia. L’Italia però è già andata oltre le aspettative: dopo il colpaccio a Belgrado, il debutto alle Olimpiadi Tokyo 2020 dell’Italbasket è stata una vittoria contro la Germania, poi è arrivata la sconfitta di misura contro l’Australia (comunque altra prestazione molto convincente) e infine la vittoria contro la Nigeria ha garantito la qualificazione per i quarti di finale. Insomma, l’Italia ha già fatto ampiamente il suo dovere: ora servirebbe l’impresa, perché battere la Francia davvero lo sarebbe. I galletti sono pieni di stelle, come Batum, Fournier, De Colo e Gobert tanto per fare i cognomi certamente più noti anche in Italia. Gli azzurri rispondono con un gruppo straordinario e comunque anche tanta qualità, perché altrimenti non avremmo fatto quello che gli azzurri hanno dimostrato finora. Basterà?

LEGGI ANCHE:

Tita Banti Medal Race Nacra 17, diretta vela Olimpiadi Tokyo 2020/ Quale medaglia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA