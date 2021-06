Diretta Italia Francia/ Streaming video tv: test difficile, Nations League

DIRETTA ITALIA FRANCIA: SFIDA DAL RISULTATO INCERTO…

Italia Francia, in diretta dalla Fiera di Rimini, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, giovedì 17 giugno, per chiudere il quarto e penultimo ciclo di partite della Nazionale italiana di volley maschile nella Nations League 2021 di pallavolo, che ormai da circa un mese nella bolla appunto di Rimini riunisce in un evento unico le migliori Nazionali sia per gli uomini sia per le donne. La diretta di Italia Francia sarà di conseguenza il dodicesimo impegno per gli azzurri del c.t. Antonio Valentini, assistente di Gianlorenzo Blengini che è stato promosso a capo allenatore di un gruppo giovane con cui l’Italia affronta la VNL come occasione di crescere e maturare epserienza, mentre i big si allenano con Blengini pensando già alle Olimpiadi di Tokyo.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito alle partite dell’Italia contro gli Stati Uniti ad aprire questo tris di impegni e poi anche contro l’Olanda, adesso ecco la Francia che ha ambizioni maggiori delle nostre e vuole lottare per la qualificazione alla Final Four della Nations League. Sarà dunque un test probante per i giovani azzurri, che hanno bisogno di queste sfide per crescere: cosa ci dirà Italia Francia?

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia dovrebbe essere garantita, salvo variazioni di palinsesto, da La7d, dal momento che la Nations League di volley (anche quella femminile) è un evento trasmesso da La7, anche per quanto riguarda la diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili potete comunque consultare, oltre agli account ufficiali che la nostra federvolley mette a disposizione sui social network, il sito volleyballworld.com visitando l’apposita sezione che è dedicata alla Nations League 2021.

DIRETTA ITALIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Francia chiude dunque anche il quarto ciclo di partite degli azzurri in questa VNL 2021 nella quale l’obiettivo è quindi quello di vincere le partite alla nostra portata, imparare il più possibile in quelle “impossibili” e in ogni caso accumulare esperienza per il futuro, considerando anche il fatto che il quadriennio verso le prossime Olimpiadi sarà in realtà “solo” un triennio. La Francia del c.t. Laurent Tillie, come abbiamo già accennato, punta invece in alto in questa Volleyball Nations League 2021 tutta riminese: scelte diverse sulla strada verso Tokyo e naturalmente solo il rendimento alle Olimpiadi ci dirà chi avrà azzeccato la propria scelta, nel frattempo ecco che i transalpini hanno portato a Rimini molti big, che conosciamo molto bene come stelle della nostra Superlega di club, di conseguenza ecco che dobbiamo parlare di Francia favorita questa sera. Per gli azzurri sarà una grande occasione di crescita: se poi arrivasse anche uno “scherzetto” ai cugini, naturalmente non ci dispiacerebbe…

