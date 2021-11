Diretta Italia Francia U18/ Streaming video Rai: amichevole a L’Aquila

DIRETTA ITALIA FRANCIA U18: AMICHEVOLE IMPEGNATIVA

Italia Francia U18, in diretta dallo stadio Gran Sasso di L’Aquila alle ore 12.30 di oggi, giovedì 11 novembre 2021, è una partita amichevole che per l’Under 18 italiana del c.t. Daniele Franceschini apre un doppio appuntamento con i pari età transalpini all’insegna della solidarietà. Infatti la diretta di Italia Francia U18 sarà bissata anche dopodomani, sempre nel capoluogo abruzzese, in una doppia sfida voluta anche con un messaggio di speranza per la ricostruzione dopo il terremoto del 2009.

L’Italia Under 18 però naturalmente dovrà sfruttare questa significativa doppia amichevole contro la Francia anche come valido test agonistico dopo che nella finestra di ottobre c’erano state due amichevoli contro la Serbia nel paese slavo, terminate la prima con un pareggio per 1-1 e la seconda con una bella vittoria per 1-2 degli Azzurrini, che avevano dunque espugnato il campo della Serbia. Che cosa succederà invece oggi in Italia Francia U18?

DIRETTA ITALIA FRANCIA U18 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni sarà possibile seguire la diretta tv di Italia Francia U18, odierna partita amichevole, in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere anche agli account ufficiali sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine su Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U18

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Francia U18, ricordiamo l’elenco dei 22 convocati da parte del c.t. Daniele Franceschini per questa e la successiva partita in programma sempre contro la Francia fra appena due giorni, a cominciare dai portieri Davide Mastrantonio (Roma) e Simone Scaglia (Juventus); i difensori saranno invece Andrea Bozzolan (Milan), Gabriele Cagia (Genoa), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Indragoli (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta) e Riccardo Stivanello (Bologna).

A centrocampo l’Italia U18 potrà contare su Luca D’andrea (Spal); Giulio Doratiotto (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Tommaso Maressa (Juventus), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma) e Niccolò Pisilli (Roma); infine, come attaccanti sono stati convocati Federico Accornero (Genoa), Antonio Raimondo (Bologna), Leonardo Rossi (Milan) e Nicolò Turco (Juventus).



