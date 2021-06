Diretta Italia Galles/ Streaming video Rai 1: per il primato nel girone! (Europei)

DIRETTA ITALIA GALLES: AZZURRI PER VINCERE IL GIRONE!

Italia Galles, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma alle ore 18:00 di domenica 20 giugno, è valida per la terza e ultima giornata del gruppo A agli Europei 2020. Battendo 3-0 anche la Svizzera, gli azzurri hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo: un traguardo anche atteso ma che sorprende per la qualità del gioco di una nazionale che continua a stupire per come sta in campo, e che ora deve ancora chiudere la missione primo posto. Perché sia così basterà un pareggio questo pomeriggio, mentre in caso di sconfitta chiuderemo comunque in seconda posizione.

Il Galles ha battuto la Turchia nettamente, sul piano del gioco e delle occasioni sicuramente; per la seconda edizione consecutiva potrebbe prendersi gli ottavi degli Europei e dunque Robert Page spera anche di farci lo scherzetto vincendo il girone, di sicuro le partite precedenti ci hanno detto che i Dragoni sono l’avversaria più tosta per noi. Aspettando di scoprire come andranno le cose nella diretta di Italia Galles, proviamo ora a fare un ragionamento circa le scelte che verranno operate da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ITALIA GALLES STREAMING VIDEO TV SU RAI 1: COME VEDERE LA PARTITA

Anche la diretta tv di Italia Galles sarà trasmessa su Rai Uno, come sempre succede per le partite della nostra nazionale: dunque l’appuntamento è in chiaro per tutti, e in assenza di un televisore tifosi e appassionati potranno seguire il match degli Europei 2020 anche in diretta streaming video, armandosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GALLES

In Italia Galles ci aspettiamo turnover da parte di Roberto Mancini, che della formazione titolare potrebbe confermare solo Gigio Donnarumma, Bonucci, Jorginho e Locatelli. Con loro, giocherebbero Rafa Toloi e Emerson Palmieri sulle corsie esterne con Acerbi a prendere nuovamente il posto di Chiellini; a centrocampo può scattare l’ora di Verratti ma la sensazione è che il titolare tra le “alternative” sarà solo Cristante, cambiererebbe invece tutto il tridente offensivo con Belotti a fare da centravanti, mentre Bernardeschi e Federico Chiesa andrebbero a correre sulle fasce laterali.

Page invece conferma il suo 4-3-3 in toto: davanti a Ward ci sono Mepham e Rodon, come terzini giocano Connor Roberts e l’esperto Ben Davies con un centrocampo che come sempre sarà guidato dalla regia di Joe Allen, che ai suoi lati avrà Morrell come mezzala più difensiva e Ramsey che si butterà negli spazi come da caratteristiche. Moore sarà al centro dell’attacco, con Bale a piede invertito che parte dalla corsia destra e Daniel James che ancora una volta sarà l’esterno a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Italia Galles, e allora possiamo andare a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker per la partita degli Europei 2020. Il segno 1 che identifica la vittoria degli azzurri vale 1,47 volte quanto messo sul piatto, per l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – siamo ad una vincita che ammonta a 4,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per il successo dei Dragoni, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 8,50 volte l’importo investito.

