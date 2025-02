DIRETTA ITALIA GALLES (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Fattore campo sconosciuto negli ultimi precedenti della diretta Italia Galles, questo è il dato che vogliamo sottoporvi nei minuti che ancora ci separano dalla partita all’Olimpico per il 6 Nazioni 2025 di rugby. Ha scritto una pagina di storia per noi il fondamentale successo per 21-22 a Cardiff del 19 marzo 2022, che pose fine a una annosa sequela di sconfitte nel torneo che era diventata ormai lunghissima; i gallesi però poi vinsero a Roma per 17-29 l’11 marzo 2023, prima di un nuovo successo dell’Italia in Galles grazie al 21-24 del 16 marzo scorso.

La curiosità quindi è che l’Italia ha fatto meglio in Galles, con queste due vittorie più un pareggio per 18-18 nel 2006, a fronte di due successi casalinghi che però sono ormai datati, perché risalgono al 2003 e al 2007, in entrambi i casi al Flaminio. Questo significa che il Galles ha vinto nelle ultime otto trasferte a Roma, sei su sei da quando si gioca all’Olimpico: chissà allora se il fattore campo sarà davvero uno dei tre fattori che potrebbero definirci favoriti o se è Cardiff il nostro portafortuna. Bando alla scaramanzia adesso, via alla diretta Italia Galles! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA GALLES IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Come già sabato scorso, la diretta Italia Galles in tv sarà in chiaro su Rai 2, oltre che disponibile per gli abbonati su Sky Sport, quindi avremo anche Rai Play oltre a Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video.

A CACCIA DEL RISCATTO

Questa è la partita segnata in rosso da entrambe le Nazionali come il match da vincere a ogni costo nel 6 Nazioni 2025 di rugby, attenzione quindi alla diretta Italia Galles che ci terrà compagnia dalle ore 15.15 di oggi pomeriggio, sabato 8 febbraio, dallo stadio Olimpico di Roma. Inutile girarci intorno: questa è la partita che concede le maggiori possibilità di successo sia agli Azzurri sia ai nostri avversari, quindi chi riuscirà a vincere avrà almeno raggiunto l’obiettivo minimo, mentre chi dovesse uscire sconfitto dalla diretta Italia Galles si troverà in una posizione molto critica.

La prima giornata ha messo in evidenza soprattutto le difficoltà del Galles, travolto dalla Francia con l’eloquente punteggio di 43-0. Sicuramente più dignitosa la prestazione dell’Italia in Scozia, ma chiusa comunque con una sconfitta per 31-19. Considerando pure il fattore campo e il successo ottenuto l’anno scorso in Galles, ci sono tre indizi per dire che l’Italia potrebbe essere favorita, condizione che non ci capita spesso al 6 Nazioni: anche questo allora potrebbe essere un esame di maturità, scoprire come saremo capaci di gestire un match come la diretta Italia Galles, nella quale certamente si può (e anzi, forse si deve) raggiungere la vittoria…

DIRETTA ITALIA GALLES: UNA VITTORIA ALLA PORTATA

Verso la diretta Italia Galles, dobbiamo osservare che i Dragoni stanno vivendo un periodo molto complicato della loro storia rugbistica: sembra incredibile pensando che solo nel 2021 il Galles vinse il 6 Nazioni, poi però è iniziato un declino di cui forse fu segno il ko casalingo proprio contro l’Italia nel torneo del 2022. Da quel momento in poi le soddisfazioni sono state rarissime, nel 2024 il Galles ha perso cinque partite su cinque e il 6 Nazioni 2025 è iniziato se possibile ancora peggio, con il durissimo ko in Francia che è stata anche la tredicesima sconfitta consecutiva nel torneo, la striscia più lunga di sempre per il Galles.

L’Italia invece l’anno scorso ha raccolto due vittorie (fra cui quella in Galles) più un pareggio, siamo in effetti davanti a loro nel ranking mondiale e siamo reduci dalla sconfitta in Scozia, sulla quale è pesato come un macigno il pessimo avvio (sotto 0-14 dopo i primi dieci minuti), ma che nel resto dell’incontro ci ha dato anche indicazioni positive. Di certo l’approccio sarà fondamentale, proprio perché il Galles darà l’anima per evitare un’altra sconfitta, però la missione stavolta è ampiamente alla nostra portata e allora vedremo se si potrà far festa al termine della diretta Italia Galles…