DIRETTA ITALIA GALLES/ Video streaming Tv8: a chi il Cucchiaio di legno? Sei Nazioni

DIRETTA ITALIA GALLES: IL CUCCHIAIO DI LEGNO

La diretta di Italia Galles dunque sarà anche l’occasione per evitare il cucchiaio di legno, anche se poi questo verdetto potrebbe essere rimandato all’ultima giornata (soprattutto in caso di vittoria dei Dragoni). Purtroppo nella storia l’Italia è la nazionale che in proporzione ha ottenuto più volte questo “premio”: solo la Francia (14) ha meno cucchiai di legno dei nostri (17), ma l’Italia ha preso parte al Sei Nazioni soltanto nel 2000 e questo significa che finora in 23 edizioni lo ha evitato soltanto sei volte (2003, 2004, 2007, 2012, 2013 e 2015), portandolo a casa per il 73,9% delle sue partecipazioni il che rappresenta una percentuale spaventosamente alta, e particolarmente significativa.

Non solo: in 11 di queste occasioni il cucchiaio di legno è coinciso con il Whitewash, vale a dire ultimo posto con zero vittorie nel Sei Nazioni. Il Galles ha 18 cucchiai di legno, che in proporzione sono davvero pochi: il primi due, con tanto di Whitewash, nel 1889 e 1892 mentre l’ultimo, anche questo senza riuscire a vincere una singola partita, risale addirittura al 2003. Sono passati 19 anni, oggi i Dragoni potrebbero tornare sul fondo della classifica del Sei Nazioni e noi in quanto italiani, con tutto il rispetto per gli avversari di oggi, speriamo sia così… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA GALLES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL 6 NAZIONI

La diretta tv di Italia Galles sarà trasmessa in chiaro: sappiamo infatti che le partite della nostra nazionale nel Sei Nazioni 2023 vengono fornite da Tv8, dunque l’appuntamento sarà per tutti con la possibilità di seguire il match anche in mobilità, visitando liberamente il sito www.tv8.it e accedendo all’apposita sezione. Ricordiamo poi che questo torneo è garantito integralmente dalla televisione satellitare, e allora gli abbonati si potranno rivolgere al decoder di Sky così come al servizio di diretta streaming video, che non prevede costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PER EVITARE IL CUCCHIAIO DI LEGNO!

Italia Galles, partita diretta dall’arbitro australiano Damon Murphy, si gioca alle ore 15:15 di sabato 11 marzo: siamo naturalmente allo stadio Olimpico di Roma e il match è valido per la quarta giornata nel Sei Nazioni 2023. L’Italia ha una grande occasione: evitare il cucchiaio di legno e prendersi allo stesso tempo la prima vittoria in questo torneo di rugby. Fino a questo momento diciamo che gli azzurri non hanno nemmeno demeritato: forse solo contro l’Inghilterra hanno giocato una partita francamente negativa, per il resto hanno tenuto botta ma sono sempre usciti sconfitti.

Il Galles dal canto suo ha fatto anche peggio, non riuscendo a ottenere nemmeno un punto: sono lontani i tempi in cui i Dragoni dominavano nel Sei Nazioni, ora dopo il ko interno contro l’Inghilterra il rischio di chiudere in ultima posizione è veramente concreto. Abbiamo quindi buone speranze nell’approcciarci alla diretta di Italia Galles, anche se poi come sempre dovrà parlare il campo; nel frattempo noi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potranno emergere da questo stuzzicante pomeriggio allo stadio Olimpico.

DIRETTA ITALIA GALLES: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Italia Galles: gli azzurri in questo Sei Nazioni 2023 hanno fatto vedere, almeno per questa edizione, che il loro livello non è lontanissimo da quello delle rivali. Contro la Francia la sconfitta è arrivata al fotofinish, contro l’Irlanda fino a questo momento dominante l’Italia ha disputato un ottimo primo tempo rimanendo lì nel punteggio, salvo poi alzare bandiera bianca. Alla fine quello che conta è il record, che parla di zero vittorie: possiamo dire che l’Italia ci sia, abbia alzato il rendimento ma ancora non possa realmente competere per portare a casa il titolo o anche solo avvicinarvisi.

Il Galles lo ha fatto in epoca recente, ma queste ultime stagioni ci hanno presentato una nazionale britannica in forte calo; resta solo l’ultimo obiettivo, quello di vincere oggi (o magari all’ultima giornata, che però sarà in Francia) per evitare il cucchiaio di legno, un’onta che la nazionale gallese eviterebbe volentieri e che poi potrebbe utilizzare come trampolino di lancio in vista dei prossimi impegni. Noi ovviamente, come italiani, non possiamo che sperare che la nostra nazionale sfrutti questa bella occasione che si presenta allo stadio Olimpico di Roma…











