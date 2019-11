Diretta Italia Georgia donne/ Streaming video tv: qualificazioni Europei femminili

Italia Georgia, in diretta dal Ciro Vigorito, oggi venerdì 8 novembre 2019 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per le qualificazioni ai campionati Europei femminili di calcio. Azzurre reduci da quattro vittorie su quattro nei precedenti impegni nel girone B, dove occupano la prima posizione a punteggio pieno a braccetto con la Danimarca. Sarà importante per l’Italia vincere questa e le prossime tre partite prima del doppio confronto con le danesi, che potrebbe portare le due squadre a braccetto alla fase finale degli Europei donne se la seconda classificata rientrasse tra le tre migliori seconde di tutti i gironi. Lo scorso 3 settembre l’Italia ha vinto il match d’andata in Georgia con una rete di Girelli, le georgiane sono ancora a quota 0 punti essendo state sconfitte anche 7-1 dalle bosniache e 2-0 dalle danesi.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Georgia donne, venerdì 8 novembre 2019 alle ore 17.30, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti coloro che si collegheranno sul digitale terrestre su Rai Due. Tramite il sito e l’applicazione Rai Play sarà possibile anche vedere la diretta streaming video via internet collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY.IT

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GEORGIA FEMMINILE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Italia Georgia, venerdì 8 novembre 2019 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sfida valevole per le qualificazioni ai campionati Europei femminili di calcio. 4-3-1-2 per l’Italia della CT Milena Bartolini, che schiererà: Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli; Giacinti, Sabatino. Risponderà la Georgia con un 5-4-1: Gabunia, Pasikashvili, Kvelidze, Sutidze, Kalandadze, Raukh; Bakradze, Danelia, Todadze, Tchkonia; Chichinadze.



