Diretta Italia Georgia streaming video Rai 2: orario e risultato live della seconda partita degli azzurri a Eurobasket 2025 (oggi sabato 30 agosto)

DIRETTA ITALIA GEORGIA (RISULTATO 18-10): BUON INIZIO

Dopo i primi dieci minuti della diretta Italia Georgia il punteggio è di 18-10 per gli Azzurri nella partita per la seconda giornata di Eurobasket 2025. Il match è cominciato con un gioco da 3 punti per la Georgia, ma l’Italia non si scompone e mette in mostra soprattutto un’ottima difesa in questi primi 10 minuti di gioco a Limassol. I caucasici faticano entrare nella nostra rea, si affidano quindi al tiro da lontano ma spicca il dato del 0/8 della Georgia nel tiro da 3.

DIRETTA/ Italia Grecia (risultato finale 66-75): niente storia con Giannis in campo! (28 agosto)

Italia quindi eccellente in difesa, meno brillante in attacco ma comunque abbastanza per costruire già un discreto vantaggio, anche grazie all’ottimo 8/9 ai tiri libri. Quattro punti a testa per Simone Fontecchio e Sailou Niang, per il momento possiamo dire che il numero 20 ci sta piacendo anche oggi e questa è già una bella notizia nella diretta Italia Georgia… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Italia vince Eurobasket Under 20/ “Grazie ai commenti razzisti, ci avete dato la carica!” (21 luglio 2025)

ITALIA GEORGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Agli Europei c’è la doppia copertura per le partite degli Azzurri, quindi anche la diretta Italia Georgia in tv sarà sia in chiaro per tutti su Rai 2, sia su Sky Sport per gli abbonati, di conseguenza anche le opzioni per la diretta streaming video saranno le solite delle due emittenti e pure su Dazn.

DIRETTA ITALIA GEORGIA STREAMING VIDEO RAIPLAY

PALLA A DUE!

A pochi minuti dal via della diretta Italia Georgia, possiamo spendere qualche parola per conoscere un po’ meglio la Nazionale caucasica, che ha sicuramente come giocatore di riferimento il capitano Tornike Shengelia, che in estate a livello di club è passato dalla Virtus Bologna al Barcellona. Per la Georgia ci sono certamente dei segnali di crescita: questa infatti è la sesta partecipazione complessiva ma anche consecutiva alla fase finale di un Europeo, sebbene il migliore piazzamento resti ancora l’undicesimo posto al debutto nel 2011.

Diretta/ Italia Lituania U20 (risultato finale 83-66): Azzurrini campioni! (Europei 2025, oggi 20 luglio)

Ai Mondiali la prima partecipazione invece è stata nella scorsa edizione disputata nel 2023 e chiusa dalla Georgia al sedicesimo posto grazie alle vittorie contro Capo Verde e Venezuela che valsero il passaggio del primo turno, per poi tuttavia incassare solamente sconfitte nella seconda fase. Una Nazionale dunque che si sta ritagliando un ruolo a livello internazionale, ma che sulla carta dovrebbe essere inferiore agli Azzurri: questo però andrà dimostrato in campo, specie dopo la sorpresa della prima giornata, via alla diretta Italia Georgia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA SECONDA DEGLI AZZURRI A EUROBASKET 2025!

Si gioca a ritmi altissimi nella prima fase degli Europei di basket 2025: oggi, sabato 30 agosto, la diretta Italia Georgia sarà il secondo appuntamento per la nostra Nazionale a Eurobasket 2025, con la palla a due che sarà già alle ore 14.00 italiane di questo pomeriggio dallo Spyros Kyprianou Athletic Center di Limassol, a Cipro, praticamente appena un giorno e mezzo dopo il match di giovedì sera contro la Grecia – e d’altronde giocheremo anche domani contro la Bosnia.

Sia chiaro: questo vale per tutti, essere preparati a tante partite in pochi giorni è una delle chiavi decisive di questi tornei e sicuramente oggi per gli Azzurri del c.t. Gianmarco Pozzecco è una partita da provare a vincere nel girone C. L’Italia sogna di tornare a vincere qualcosa dopo 20 anni di astinenza per l’Italbasket, seguendo l’esempio della Nazionale femminile, per la quale il digiuno durava addirittura dagli anni Novanta ma è stato spezzato a giugno.

Finora i banchi di prova più significativi sono state probabilmente le due partite contro la Grecia, prima l’amichevole ad Atene per il Torneo dell’Acropoli persa di misura dagli Azzurri per 76-74, poi naturalmente la sfida di giovedì sera qui a Limassol, che ha sancito l’inizio del cammino azzurro nel torneo continentale, purtroppo con un altro ko per 75-66. Le indicazioni sono state non del tutto negative, ad esempio sono state ottime le statistiche sui rimbalzi offensivi e gli assist, ma c’è evidentemente da migliorare, specie al tiro.

Dall’altra parte del campo nella diretta Italia Georgia avremo la Nazionale caucasica di Tornike Shengelia, che al debutto ha dovuto subito affrontare la Spagna e quindi ha avuto subito un esame molto difficile per iniziare il proprio cammino ad Eurobasket 2025: per i georgiani però è stata una meravigliosa vittoria per 83-69, i caucasici sono stati magnifici negli ultimi 20 minuti e si sono presi una vittoria davvero meritata. Le gerarchie sono già diverse rispetto a quanto ci si attendeva e per l’Italia è un chiaro messaggio…

DIRETTA ITALIA GEORGIA: GLI AZZURRI COSA FARANNO OGGI?

Si torna quindi in campo per la diretta Italia Georgia, per avvicinarci al match di Limassol possiamo allora prendere come filo conduttore le parole di coach Pozzecco al termine della partita contro la Grecia. Il c.t. si è detto comunque soddisfatto perché la sua squadra ha giocato una partita solida, rimanendo “concentrati fino alla fine tenendo testa ad una squadra molto fisica”. L’obiettivo è di conseguenza quello di riuscire a giocare “con questa solidità anche le altre partite”. Contro la Georgia sarà un altro match complicato, come d’altronde tutte “in questo Europeo, e soprattutto in questo girone”.

Danilo Gallinari, che invece aveva messo a referto 8 punti, ha voluto aggiungere che forse gli Azzurri hanno messo “più energia nel primo tempo che nel secondo ed è quello che dovremo migliorare da qui in poi”. Questo sarà un tasto decisivo anche contro la Georgia perché secondo il Gallo “se mettiamo in campo la stessa energia per 40 minuti possiamo vincere contro chiunque”. Questo è il filo conduttore che potrebbe emergere dalle dichiarazioni di giovedì sera, naturalmente però sarà il campo a dover dire la sua verità oggi per la diretta Italia Georgia…