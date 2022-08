Diretta Italia Georgia/ Streaming video Rai: impegno abbordabile (Europei pallanuoto)

DIRETTA ITALIA GEORGIA: ALTRO MATCH ABBORDABILE

Italia Georgia, in diretta dalla Spaladium Arena di Spalato, si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 31 agosto ed è valida per la seconda giornata nel gruppo A degli Europei pallanuoto 2022. In Croazia il Settebello va alla ricerca di una vittoria che avvicini non solo la qualificazione alla fase successiva (francamente non sarà un problema) ma soprattutto il primo posto nel girone, che permetterebbe di evitare i playoff (solita formula che regola i grandi tornei di pallanuoto) arrivando direttamente ai quarti di finale. L’esordio è stato agevole: 21-9 alla Slovacchia senza patemi, e dunque per Sandro Campagna le cose si sono messe in discesa.

Il nostro CT ha individuato, naturalmente, nell’ultima partita contro il Montenegro quella decisiva per vincere il raggruppamento; intanto però sfidiamo una Georgia che ha dato filo da torcere ai balcanici, ha perso ma per 14-11 dimostrando dunque di poter mettere in difficoltà avversarie di livello superiore. Per questo motivo non dovremo sottovalutare la diretta di Italia Georgia, ma adesso prima che si cominci a giocare facciamo un rapido focus su quello che potrebbe aspettarci nella piscina di Spalato, anticipando quindi i temi principali della partita agli Europei pallanuoto 2022.

DIRETTA ITALIA GEORGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

DIRETTA ITALIA GEORGIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Georgia sarà appunto l’occasione per avvicinare il primo posto nel girone: agli Europei pallanuoto 2022 il Settebello ha esordito con +12 di differenza reti, il Montenegro è +3 e per il momento siamo noi ad avere il vantaggio, che tornerebbe utile qualora dovesse arrivare un pareggio contro i balcanici. Oggi però gli avversari si invertono: bisognerà allora vedere come l’Italia si comporterà contro una Georgia che è sicuramente in crescita nell’ambito della pallanuoto mondiale, e che all’esordio in questa competizione ha giocato bene e messo in vasca tanti aspetti tecnici da valutare con attenzione.

Resta il fatto che il Settebello parte favorito in questa partita, e non potrebbe essere altrimenti: Sandro Campagna chiede una vittoria e, per come ha reagito a certi gol che abbiamo subito contro la Slovacchia lunedì, vorrà anche la concentrazione massima perché, come già detto, la differenza reti potrebbe anche risultare decisiva nel consentirci di arrivare subito ai quarti di finale, che vorrebbe dire avere anche un giorno extra di riposo (cosa non indifferente). Tra poco quindi la diretta di Italia Georgia prenderà il via, e noi potremo valutare quello che succederà a Spalato…











