Diretta Italia Georgia/ Streaming video tv: ancora qualificazioni Mondiali (basket)

DIRETTA ITALIA GEORGIA: STAVOLTA SIAMO IN CASA!

Italia Georgia è in diretta dal PalaLeonessa di Brescia, alle ore 20:30 di sabato 27 agosto: la partita è valida per la seconda giornata nel gruppo L delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2023. Mercoledì gli azzurri hanno disputato il primo match di questa finestra, sul neutro di Riga contro la Lettonia; come detto si tratta di un altro turno dopo quello che ci aveva visto chiudere al primo posto un girone nel quale le avversarie erano rimaste Islanda e Olanda, vista l’esclusione della Russia. Ora si riparte, con i punti accumulati in quella prima fase che sono il bottino iniziale.

Non giocheremo più contro le avversarie di allora, che però sono nella classifica: oltre alla diretta di Italia Georgia, e l’Ucraina, affronteremo la Spagna di Sergio Scariolo che però appare ridimensionata rispetto al trionfo al Mondiale di tre anni fa, e comunque sia a qualificarsi per la fase finale sono le prime tre nazionali. Insomma: abbiamo ottime possibilità di entrare nel torneo ma lo scopriremo cammin facendo, intanto andiamo a presentare la diretta di Italia Georgia conoscendo meglio anche quelli che sono i nostri avversari di questa sera, sul parquet del PalaLeonessa di Brescia.

DIRETTA ITALIA GEORGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Georgia sarà garantita ancora una volta dalla televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento è su due canali, vale a dire Sky Sport Uno e Sky Sport Arena che trovate rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder. La visione sarà chiaramente riservata agli abbonati all’emittente, e potrà essere anche in diretta streaming video: in assenza di un televisore infatti i clienti Sky potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA ITALIA GEORGIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Georgia non sarà del tutto abbordabile: certamente gli azzurri di Gianmarco Pozzecco partono favoriti, dei georgiani possiamo dire che non hanno mai raggiunto la fase finale del Mondiale ma ora hanno una bella occasione. Nel girone precedente hanno chiuso al secondo posto e hanno anche battuto la Spagna, anche se rispetto alle finestre di qualificazione bisogna sempre ricordare che l’assenza dei giocatori NBA e di Eurolega, secondo la rivoluzione dei calendari FIBA, incide non poco nel ridisegnare i rapporti di forza sul parquet.

Sia come sia la Georgia, il cui coach è il greco Ilias Zouros (tre titoli con lo Zalgiris Kaunas nel 2011) può contare su giocatori come Rati Andronikashvili, che è andato a farsi le ossa nel mondo NCAA (a Creighton) e Giorgi Shermadini, ormai 33enne, che abbiamo visto anche in Italia; mancherà purtroppo la stella Tornike Shengelia (che ha vinto la Eurocup con la Virtus Bologna), infortunatosi gravemente nei giorni scorsi: un peccato, anche perchè la sensazione è che ne avrà per molto e sicuramente salterà gli Europei. A proposito di vincitori internazionali, Thaddus McFadden due anni fa è stato MVP della Final Eight di Champions League, trascinando il San Pablo Burgos al titolo. Dunque vedremo ora quello che succederà nella diretta di Italia Georgia…











