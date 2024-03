DIRETTA/ Italia Georgia U19 video streaming tv: i precedenti del match sono quattro (26 marzo 2024)

DIRETTA ITALIA GEORGIA U19: I TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Italia Georgia U19 e su questa partita possiamo commentare anche rispetto ai precedenti. Ne troviamo quattro, che sono anche abbastanza due recenti: certamente gli ultimi due, amichevoli del 2015 e 2018 (nel mese di dicembre quest’ultima) e incredibilmente spicca il fatto che il bilancio sia a favore della Georgia con una vittoria e un pareggio, cinque anni fa avevano deciso i gol di Giorgi Guliashvili e Giorgi Ivaniadze a ribaltare il vantaggio azzurro con Eddie Salcedo, nel 2015 invece era finita 1-1 con le reti di Gagi Marvgelashvili e Vittorio Parigini.

Era stato un discorso ben diverso nel 2003, quando avevamo incrociato la Georgia nelle qualificazioni agli Europei Under 19: qui doppia vittoria azzurra, in casa per 3-1 mentre in trasferta ci eravamo presi un 1-0. Possiamo allora dire che in epoca recente, anche se sono passati almeno due cicli, la Georgia U19 abbia particolarmente dato fastidio ai pari età dell’Italia pur se le amichevoli fanno sempre storia a sé stante, adesso però sarà interessante scoprire come finiranno le cose nell’ultima partita della fase Elite per le qualificazioni agli Europei di categoria… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA GEORGIA U19 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Italia Georgia Under 19 e di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere allora soprattutto agli account ufficiali sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine su Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

ITALIA GEORGIA U19: ULTIMA SFIDA DEL GIRONE

Diretta Italia Georgia U19, in programma martedì 26 marzo 2024 alle ore 14.30 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro sarà una sfida valida per la terza giornata della seconda fase di qualificazione agli Europei Under 19. Dopo aver battuto Scozia e Repubblica Ceca nei primi due incontri, la squadra di Bernardo Corradi sfida ora la Georgia. Inserita nel gruppo 5 e trascinata da un fenomenale Pafundi, l’Italia è ad un passo dallo strappare il pass per gli Europei.

Nel match contro la Georgia, di fatto, basterà il pareggio per poter partecipare al torneo previsto in Irlanda del Nord. Nonostante sia Campione in carica, come da regolamento l’Italia non è qualificata di diritto alla fase finale dell’Europeo nordirlandese, in cui è già presente solamente la stessa rappresentativa padrona di casa. Attualmente la squadra azzurra si trova a sei punti, mentre Georgia e Repubblica Ceca a tre.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA ITALIA GEORGIA U19

Per la diretta Italia Georgia Under 19 il commissario tecnico Bernardo Corradi ha convocato i seguenti calciatori: Bellucci Marin, Magro, Amey, Bartesaghi, Chiarodia, Corradi, Calixte Mane, Pagnucco, Palestra, Ciammaglichella, Di Maggio, Harder, Lipani, Mannini, Romano, Zeroli, Anghelè, Misitano, Pafundi, Sia.

ITALIA GEORGIA U19: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai della diretta Italia Georgia U19: il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,19 volte l’importo che avrete pensato di investire su questa sfida; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 6 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 11 volte la somma messa sul piatto.











