DIRETTA ITALIA GERMANIA/ Streaming video tv: focus sugli avversari (VNL 2023, 10 giugno)

DIRETTA ITALIA GERMANIA: GLI AVVERSARI

Come abbiamo già visto, nella diretta di Italia Germania gli azzurri sfidano una nazionale abbordabile, mai riuscita a salire sul podio nei grandi tornei. Alcuni dei loro giocatori conoscono molto bene il nostro campionato: il veterano Christian Fromm per esempio ha giocato una stagione a Vibo Valentia, il libero Julian Zenger è arrivato nel 2021 a Trento mentre l’ultimo anno l’ha speso a Padova, dove nel campionato precedente era impegnato Linus Weber che ha giocato anche con Milano. Lo stesso Weber in Veneto è stato compagno di squadra di Jan Zimmermann; insomma, una Germania che ben ci conosce.

Anche perché il coach è un certo Michal Winiarski: leggenda del volley polacco, per tre stagioni ha vestito la maglia di Trento e ha vinto scudetto e Champions League, prima di tornare a Belchatow da cui ha iniziato la carriera di allenatore (come vice), oggi invece si divide tra la nazionale tedesca e il Warta Zawiercie in patria. Un signore che non ha bisogno di presentazioni; grazie a lui la Germania potrebbe finalmente mettersi sulla mappa del volley mondiale, ma staremo a vedere se effettivamente sarà così. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Germania sarà garantita dalla televisione satellitare, come tutte le partite degli azzurri nella Volley Nations League 2023: l’appuntamento è su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del vostro decoder. In assenza di un televisore ci sono due modalità per seguire questo match in diretta streaming video: il primo, per i clienti Sky, è quello di attivare (senza costi aggiuntivi) l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, mentre il secondo è quello di sottoscrivere un abbonamento al portale Volleyballworld.net.

TERMINA LA PRIMA SETTIMANA!

Italia Germania è in diretta dalla TD Place Arena di Ottawa, in Canada: si gioca alle ore 19:00 di sabato 10 giugno (orario italiano) ed è il quarto impegno della nostra nazionale nella Volley Nations League 2023. Con questa partita si conclude la prima parte del nostro percorso: il girone canadese ci ha già fatto vivere le sfide con Argentina, Usa e Cuba, questa sera ultimo test prima della settimana di riposo che viene garantita tra uno stint e l’altro, torneremo in campo per affrontare l’Iran il prossimo 21 giugno e saremo nel girone di Rotterdam, dunque con ritorno in Europa.

La diretta di Italia Germania si presenta come un match abbordabile: a livello maschile la nazionale tedesca non ha mai avuto grandi risultati, agli ultimi Mondiali ha deluso e non si è qualificata per le ultime due Olimpiadi. Tuttavia i ragazzi di Ferdinando De Giorgi dovranno comunque fare attenzione, perché ci sono parecchi giocatori che conoscono il campionato italiano e poi, come sappiamo, noi ci siamo presentati alla prima parte della Volley Nations League 2023 con una nazionale sperimentale e dalla scarsa esperienza internazionale. Vedremo come andranno le cose in campo…

DIRETTA ITALIA GERMANIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Germania mette quindi fine al girone canadese della Volley Nations League 2023. La nostra nazionale affronta questa competizione da campione del mondo in carica, dunque in un modo o nell’altra è chiamata a confermarsi sia pure in un contesto minore: che sia così è confermato dalle scelte di De Giorgi, che ha lasciato a casa i big per concentrare la sua attenzione sulla crescita dei giovani che andranno poi innestati su una base che è già ottima e può durare comunque per parecchi anni.

Ricordiamo che la Volley Nations League prevede una classifica generale con le prime otto nazionali che si qualificano alla fase ad eliminazione diretta; dai quarti di finale si giocherà dunque in gara secca e in un’unica location, che sarà Danzica in Polonia. Il fatto di tornare nel luogo in cui abbiamo vinto il Mondiale può essere uno stimolo in più per l’Italia, unito al fatto di non essere mai riusciti ad arrivare anche solo sul podio di questo torneo. Per questi discorsi bisognerà aspettare fine luglio, intanto concentriamoci sulla diretta di Italia Germania.











