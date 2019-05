Diretta Italia Germania/ Streaming video e tv: Giani ritrova gli azzurri (volley)

Italia Germania, in diretta dallo Sport Center Gym di Jiangmen, in Cina è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 1 giugno: fischio d’inizio fissato per le ore 10,00 secondo il fuso orario italiano. Dopo esordio non convincente nella nazionale di Blengini contro l’Iran di ieri ecco che con la diretta italia Germania di oggi si accenderà il secondo atto per la prima settimana alla Nations league, il torneo targato Fivb che ormai da tempo ha soppiantato la vecchia World league. Ecco quindi un banco di prova ben interessante per gli appassionati come per gli stessi azzurri, che di certo oggi non potranno commettere l’errore di sottovalutare l’avversario e che vorranno senza dubbio rimediare il KO all’esordio. La nazionale tedesca infatti, guidata dal volto ben noto di Andrea Giani, non è certo la squadra più temibile del tabellone, ma pure impegnerà non poco i nostri ragazzi, i quali tra l’altro sono solo agli inizi della preparazione estiva. Eppure, nei collegiali ancor prima che in campo, gli azzurri hanno dato segnali di grande compattezza e voglia di mettersi in gioco: solo il campo ci dirà se saranno sufficienti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA GERMANIA

Ricordiamo che, come già successo ieri per lo scontro con l’Iran, anche oggi la sfida degli azzurri alla Nations league, sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale NOVE e in pay per view su Sky al canale Eurosport. Garantita quindi anche la diretta streaming video degli incontri, rispettivamente sul portale http://www.nove.tv, e su Eurosport Player e Sky Go per gli abbonati al servizio. Altro principale punto di riferimento per seguire i ragazzi del ct Blengini saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA ITALIA GERMANIA: INCONTRO IMPORTANTE PER GIANI

La diretta tra Italia e Germania di quest’oggi si annuncia poi particolarmente significativa e non solo per il peso specifico nella prima settimana della Nations league o per il suo essere banco di prova prezioso per entrambi i tecnici per testare il grado affiatamento e preparazione dei propri convocati, ma perché oggi gli azzurri troveranno in campo da avversario, il volto ben noto di Andrea Giani. Tecnico della nazionale tedesca dal 2017, solo pochi giorni fa, l’allenatore ha poi lasciato la panchina del club di Serie A1 Milano per approdare a Modena e conosce quindi più che bene i nostri azzurri. Non dimentichiamo poi che nella selezione del ct Blengini per questa settimana in Cina alla Nations league, figura pure Riccardo Sbertoli, giocatore di Milano, ma pure Simone Anzani che sarà proprio “allievo” di Giani in casa gialloblu.



