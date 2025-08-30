Diretta Italia Germania streaming video Rai 2: orario e risultato live dell’ottavo di finale dei Mondiali volley 2025, oggi sabato 30 agosto

DIRETTA ITALIA GERMANIA (RISULTATO 1-0): 25-22 NEL PRIMO SET

La diretta Italia Germania ha visto il primo set dell’ottavo di finale dei Mondiali di volley 2025 terminare con il punteggio di 25-22 per le ragazze di Julio Velasco a Bangkok. La Germania ci crea qualche fastidio quando passa in vantaggio con quattro punti consecutivi, dal 7-5 Italia al 7-9 per le tedesche, suscitando però la grande reazione delle Azzurre, che nello spazio di poche azioni tornano di nuovo avanti nel punteggio e poi tentano il primo allungo più netto.

DIRETTA/ Italia Belgio (risultato finale 3-1): girone quasi perfetto delle azzurre (Mondiali 2025, 26 agosto)

Velasco sfrutta anche la panchina, entrano nel corso del set Cambi ed Antropova, Bregoli invece deve chiamare due time-out in rapida successione, ma senza riuscire ad ostacolare l’avanzata delle olimpioniche, che tocca il +6 sul 20-14 Italia. Nel momento più difficile però le tedesche hanno il merito di ritrovarsi e ricuciono fino al -2 (21-19), poi un punto di Sylla ferma la rimonta e le Azzurre ripartono fino al 24-19. Qui ancora qualche brivido, ma infine Nervini firma il 25-22. Con qualche alto e basso, ma siamo comunque state quasi sempre davanti e il set è meritato… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Italia Cuba (risultato finale 3-0): altra vittoria per le azzurre! (Mondiali volley 2025, 24 agosto)

ITALIA GERMANIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Italia Germania in tv sarà come sempre in chiaro per tutti su Rai Due, con diretta streaming video invece doppia, cioè su sito e app di Rai Play ma pure su VBTV, in questo caso tuttavia richiede l’abbonamento.

CLICCA QUI PER ITALIA GERMANIA IN DIRETTA SU RAIPLAY

SI GIOCA

Siamo pronti, la diretta Italia Germania avrà inizio fra pochissimi minuti sarà uno dei tanti derby in panchina, dal momento che il c.t. delle tedesche è Giulio Bregoli. La Germania ha comunque disputato un buon girone, vincendo per 3-0 contro Kenya e Vietnam (sfide non impossibili, d’accordo) per poi dare vita nell’ultima giornata a una battaglia memorabile contro la Polonia, risolta solamente da un 19-17 al quinto set in favore delle polacche, decretando per la Germania l’abbinamento con le campionesse olimpiche.

Diretta/ Italia Slovacchia (risultato finale 3-0): vittoria netta per le Azzurre! (Mondiali volley 2025)

Il migliore risultato ai Mondiali della Germania unita è ancora il quinto posto del 1994, seguito dal settimo nel 2010: in Nations League ci hanno fatto soffrire, perché il 5 giugno scorso le Azzurre vinsero 3-2 ed è una rarità per le olimpioniche lasciare due set per strada, tuttavia eravamo solamente alla seconda uscita stagionale, sono passati quasi tre mesi e quindi adesso è meglio pensare solamente alle emozioni che ci attendono nella diretta Italia Germania! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

A BANGKOK PER L’OTTAVO DI FINALE

Da adesso in poi non sono più ammessi errori: la diretta Italia Germania sarà infatti valida come ottavo di finale dei Mondiali volley 2025, l’appuntamento con le ragazze campionesse olimpiche in carica sarà alle ore 12.00 italiane di oggi, sabato 30 agosto, dal PalaHuamark di Bangkok, dove le Azzurre si sono trasferite dopo il girone giocato a Phuket.

Finora tutto è andato nel migliore dei modi: tre partite e tre vittorie con un solo set lasciato per strada, primato nel girone B di fatto mai in discussione e accoppiamento quindi con la Germania, che ha invece chiuso al secondo posto il girone G avendo perso ai vantaggi del quinto set una memorabile battaglia contro la Polonia con in palio il primo posto.

Potremmo allora avere un ulteriore piccolo vantaggio dovuto al giorno in più di riposo e alla grande fatica tedesca, ma soprattutto abbiamo fiducia nel gruppo del c.t. Julio Velasco, che finora ha risposto alla perfezione e sta prolungando sempre di più la striscia record di vittorie consecutive, passando anche per una VNL perfetta.

Arriviamo quindi con grande fiducia alla diretta Italia Germania: forse per essere in versione Parigi 2024 c’è ancora un piccolo step da fare, ma è anche normale che sia così, finora è stato ampiamente sufficiente ciò che le Azzurre hanno fatto ed è da oggi in poi che il margine di errore si azzera, in palio c’è il mondo con il grande obiettivo di diventare le campionesse di tutto.

DIRETTA ITALIA GERMANIA: AZZURRE FINORA QUASI PERFETTE

Volendo fare un sintetico punto della situazione verso la diretta Italia Germania, si può commentare il cammino delle Azzurre nel girone. Forse un po’ di ruggine al debutto contro la Slovacchia, prestazione non scintillante ma comunque un 3-0 netto e di fatto senza alcun rischio in nessun set. Dominio totale invece contro Cuba, con parziali nettissimi nei primi due set e dominio alla lunga anche nel terzo parziale, nonostante il turnover quasi totale attuato in corsa da Velasco.

Infine la partita contro il Belgio, che doveva essere il banco di prova più impegnativo: esame superato a pieni voti, nonostante un passaggio a vuoto nel terzo set che ha impedito all’Italia di chiudere il girone senza lasciare alcun set per strada. Poco male, la squadra funziona, ci è piaciuta anche Stella Nervini che è la novità nel sestetto titolare rispetto alla consolidata formazione degli ultimi due anni, se poi Paola Egonu è quella da 28 punti contro il Belgio, saranno le rivali a dover avere paura nella diretta Italia Germania…