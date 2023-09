DIRETTA ITALIA GERMANIA/ Video streaming Rai 2: il focus sui tedeschi (Europei volley 2023, oggi 6 settembre)

DIRETTA ITALIA GERMANIA: GLI AVVERSARI

La diretta di Italia Germania prende il via tra poco, dunque dobbiamo anche parlare dei nostri avversari. Come detto il CT è Michal Winiarski, ma c’è stato un periodo in cui sulla panchina della nazionale tedesca si è seduto Andrea Giani: con lui è arrivato il miglior risultato di sempre, vale a dire una finale agli Europei volley che la Germania non aveva mai raggiunto. È successo nel 2017: la Germania nell’occasione ci aveva anche battuto nel girone (al tie break), poi aveva fatto fuori la Repubblica Ceca e la Serbia, arrendendosi soltanto alla Russia peraltro al quinto set, dovendo sempre inseguire e non riuscendo a prendersi il tie break.

Tre elementi della Germania erano stati premiati individualmente: Georg Grozer come miglior opposto, Denys Kaliberda come miglior schiacciatore (insieme a Dmitrij Volkov) e Marcus Bohme come miglior centrale, con Srecko Lisinac. Davvero una bella soddisfazione, ma poi i tedeschi non sono più riusciti a ripetersi: ci provano adesso, li ritroveremo ai quarti di finale degli Europei volley 2023 dove proveranno a superare un’asticella sempre più alta, le possibilità potrebbero veramente esserci ma staremo a vedere cosa succederà innanzitutto stasera ad Ancona… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Germania sarà trasmessa dalla televisione di stato: tutte le partite della nostra nazionale agli Europei volley 2023 sono in chiaro, l’appuntamento per questa sera sarà come sempre su Rai Due (disponibile anche in alta definizione) e bisogna ovviamente ricordare che, in assenza di un televisore, il match potrà essere seguito senza costi aggiuntivi anche con il servizio di diretta streaming video. Basterà infatti collegarsi al sito di Rai Play, oppure attivarne la relativa app sui vostri dispositivi mobili (PC, tablet o smartphone). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA GERMANIA SU RAIPLAY

ITALIA GERMANIA: FINISCE IL GIRONE!

Italia Germania è in diretta dal PalaRossini di Ancona, alle ore 21:00 di mercoledì 6 settembre: è la partita che chiude il girone eliminatorio agli Europei volley 2023, e quella che dovrebbe consegnarci in maniera definitiva il primo posto. Sapevamo essere un obiettivo alla portata: il match decisivo in questo senso era quello contro la Serbia, che abbiamo vinto in maniera netta, e dunque proseguiamo il nostro percorso verso la zona medaglie per provare a confermare il titolo vinto due anni fa, ricordando ovviamente che l’Italia è anche campione del mondo in carica e di conseguenza è la squadra da battere.

Nella diretta di Italia Germania affrontiamo una nazionale tosta, che ritroveremo nella seconda fase degli Europei volley 2023: bisognerà stare attenti a non sottovalutare l’impegno, anche se chiaramente il livello in termini generali ci vede superiori e quindi favoriti per l’ultima partita del girone. Adesso aspettiamo che la diretta di Italia Germania prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che sono legati a questo match agli Europei volley 2023, altra tappa di avvicinamento verso la possibile gloria azzurra.

DIRETTA ITALIA GERMANIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Presentando la diretta di Italia Germania possiamo innanzitutto dire che sulla panchina avversaria c’è una nostra vecchia conoscenza: il selezionatore della nazionale tedesca è infatti Michal Winiarski, che ha giocato per tre stagioni con Trento vincendo scudetto e Champions League. Spetta a lui il compito di provare a ridare lustro a una Germania che nel corso della storia, come vedremo, ha timbrato qualche risultato davvero importante ma di fatto non ha mai rappresentato l’élite del volley mondiale o anche solo europeo, pur essendo una federazione che può togliersi belle soddisfazioni.

L’Italia come detto sta navigando verso la zona medaglie: il gruppo di Ferdinando De Giorgi ormai si conosce alla perfezione ma il nostro CT sta anche innestando giocatori nuovi, che nel corso delle prime partite agli Europei volley 2023 hanno dato il loro contributo e potrebbero risultare importanti quando si inizierà a fare sul serio, eventualmente allungando le rotazioni azzurre e fornendo maggiori soluzioni tattiche a De Giorgi. Tra poche ore torneremo in campo per assistere alla diretta di Italia Germania, vedremo allora come la nostra nazionale chiuderà il suo girone.











