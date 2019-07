Diretta Italia Germania/ Streaming video Rai: Settebello per il tris (pallanuoto)

Italia Germania, in diretta dal Nambu University Aquatics Center di Gwangju, si gioca per la terza giornata del girone D del torneo maschile del Mondiale di pallanuoto 2019. Il Settebello torna dunque in acqua, ma stavolta per tifosi e appassionati l’appuntamento sarà purtroppo scomodo, cioè alle ore 5.30 italiane di questa mattina, le 12.30 ora locale in Corea del Sud. Italia Germania potrebbe regalare al Settebello la qualificazione immediata ai quarti di finale che spetta alla squadra vincitrice di ogni gruppo: l’Italia finora ha vinto 14-5 lunedì contro il Brasile e poi con un più sofferto 9-7 contro il Giappone mercoledì, dunque è a punteggio pieno e favorita per il primato, ma la Germania potrebbe ancora scavalcare gli azzurri, perché finora ha pareggiato con il Giappone e vinto contro il Brasile. In classifica 4 punti per il Settebello e 3 per i tedeschi: non c’è rischio di arrivo a pari punti, l’Italia è prima anche con un pareggio, mentre in caso di sconfitta scivolerebbe al secondo posto e dovrebbe di conseguenza disputare lo spareggio aggiuntivo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE ITALIA GERMANIA

Dobbiamo ricordare che la diretta tv di Italia Germania ai Mondiali di pallanuoto 2019 a Gwangju sarà trasmessa da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), di conseguenza sarà possibile assistere alla partita del Setterosa anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA GERMANIA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già spiegato, presentando la diretta Italia Germania, l’importanza della posta in palio per il Settebello del c.t. Sandro Campagna. Fino a questo momento l’Italia ha compiuto il proprio dovere, ma forse convincendo meno del previsto: nulla di cui allarmarsi, ma resta qualche elemento da sistemare in vista delle fasi decisive del torneo iridato e sarebbe prezioso avere qualche giorno per lavorarci, senza avere l’incombenza di un turno ad eliminazione diretta in più. Contro il Brasile era stata l’espulsione di Gonzalo Echenique a causarci qualche difficoltà nella prima parte del match, prima di piazzare l’allungo decisivo nel terzo quarto. Contro il Giappone invece è stata una battaglia ostica: Settebello sempre avanti, ma dopo il 3-0 iniziale i nipponici si erano rifatti sotto senza mai mollare. Tutto sommato può anche essere un bene: l’Italia è già entrata in clima mondiale, le battaglie più importanti devono ancora arrivare.



