DIRETTA ITALIA GERMANIA: SECONDO IMPEGNO IN NATIONS LEAGUE!

Con la diretta Italia Germania stiamo per vivere la seconda partita che la nostra nazionale gioca nel primo girone, quello di Rio de Janeiro, della Volley Nations League 2025. Appuntamento alle ore 22:30 di casa nostra di giovedì 5 giugno: sfidiamo una nazionale che l’anno scorso aveva chiuso questo competizione con appena tre vittorie in 12 partite, dunque ampiamente eliminata dopo la fase a gironi, e che non era presente alle Olimpiadi che naturalmente hanno rappresentato il punto più alto del nostro movimento, grazie alla splendida medaglia d’oro conquistata a Parigi.

Siamo solo alle prime battute di questa nuova Nations League, ma naturalmente l’Italia rimane sotto i riflettori proprio perché campione olimpica in carica e squadra che difende il titolo in questo torneo iniziato per noi ieri; il vero obiettivo per Julio Velasco e le sue ragazze sarà quello del Mondiale che prenderà il via a fine agosto, da questo punto di vista anche la diretta Italia Germania che stiamo per vivere servirà per scaldare i motori e mettere a punto quei dettagli che ci saranno poi utili a fine estate. Vedremo allora come procederanno le cose questa sera a Rio de Janeiro…

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA GERMANIA IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta Italia Germania non sarà disponibile in tv, ma la potrete seguire in diretta streaming video se abbonati al portale Volleyball World, come tutte le partite di Volley Nations League.

DIRETTA ITALIA GERMANIA: CONTESTO DIVERSO

Presentando la diretta Italia Germania possiamo dire che la partita si gioca a meno di un mese di distanza dall’amichevole con cui le azzurre hanno dato il via al nuovo corso: in quell’occasione l’Italia aveva vinto 3-1 e il successo era stato ancora più importante, perché Velasco aveva scelto di affrontare quei test con un gruppo del tutto sperimentale e privo delle sue stelle, mentre la Germania aveva schierato le migliori a cominciare da Lina Alsmeier, giocatrice di punta nell’ultima versione di Novara, e Camilla Weitzel che dopo aver fatto molto bene a Vallefoglia passerà a Scandicci.

Per la Volley Nations League 2025 invece il nostro Commissario Tecnico è tornato a convocare le big, ed è una scelta assolutamente corretta: come detto bisogna preparare il Mondiale e le giocatrici vanno sicuramente messe in ritmo, anche perché reduci da una stagione massacrante. Quantomeno sarà interessante vedere quali saranno le rotazioni di Velasco in queste prime partite, perché ad esempio Carlotta Cambi potrebbe avere parecchio spazio in regia, facendo rifiatare Alessia Orro, e poi come sempre ci sarà il “dualismo” tra Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, che comunque il CT ha mostrato di saper far convivere con tanto di oro olimpico al collo.