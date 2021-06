DIRETTA ITALIA GERMANIA/ Video streaming tv: precedenti a forti tinte azzurre

DIRETTA ITALIA GERMANIA: I TESTA A TESTA

In attesa di dare la parola al campo per la diretta di Italia Germania, ci pare doveroso dare un occhio anche allo storico che le due selezioni vantano, alla vigilia di questo big match per la Nations League. Dati alla mano si contano infatti ben nove precedenti ufficiali, segnati tra Nations League, amichevoli, Montreux Masters e World Grand Prix e nel complesso emergono ben otto successi delle azzurre e una sola affermazione delle tedesche, che pure negli ultimi anni sono scese nel ranking mondiale fino al 13^ gradino. Possiamo aggiungere che l’ultimo testa a testa occorso tra Italia e Germania risale all’ultima edizione della Nations League, disputata nel 2019: allora fu ancora vittorie delle azzurre con un chiaro 3-0. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ITALIA GERMANIA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Italia e Germania, come la maggior parte delle sfide per la Nations League di volley femminile, sarà visibile in diretta tv sui canali de La7. Per la precisione, questa sfida, in programma alle ore 19.00 sarà disponibile in chiaro al canale La7d, al numero 29 del telecomando del digitale terrestre. L’incontro di volley femminile sarà poi disponibile anche in diretta streaming video, sul sito www.la7.it.

ITALIA GERMANIA: RISCATTO AZZURRO?

Italia Germania, in diretta dalla Fiera di Rimini, è la partita di volley femminile in programma oggi, lunedì 7 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 19.00. Siamo nel vivo della terza settimana per la Nations league di volley femminile e per il secondo giorno ecco che le azzurre di Bregoli affronteranno in un match apertissimo, la squadra guidata da Felix Koslowski.

La selezione azzurra, presente nella bolla di Rimini con seconde linee e tante giovani al debutto potrebbero giocarsi le proprie carte contro la squadra teutonica, che pure si è presentata sulla riviera Romagnola a schieramento al completo: la nostra formazione, nonostante i tanti KO finora rimediati è cresciuta enormemente in questi ultimi giorni e davvero potrebbe ottenere il colpaccio.

DIRETTA ITALIA GERMANIA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, per la diretta tra Italia e Germania, nella terza settimana della Nations league, davvero le nostre azzurre potrebbero tenere il colpaccio. La squadra di Bregoli cresce ad ogni match (ed ad ogni KO) che disputa e sono stati parecchi gli squilli positivi occorsi nelle ultime sfide: la vittoria e dunque il riscatto dai gradini più basso della classifica generale della competizione targata FIVB non dovrebbero essere lontani. E la squadra tedesca sulla carta pare avversario poi non impossibile. Il ct Koslowoski ha chiamato a se per la prova romagnola parecchie big (la nazionale non si è qualificata per le prossime Olimpiadi di Tokyo), ma di fatto queste dopo qualche squillo nel primi turni (con Olanda e Belgio) ha fatto parecchia fatica e pure le tedesche rimangono ai gradini più bassi. Sarà un match bollente: vedremo che dirà il campo.

