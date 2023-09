DIRETTA ITALIA GERMANIA/ Video streaming tv: Vital Heynen in copertina (Preolimpico volley 23 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA GERMANIA: IL PERSONAGGIO

Sicuramente il personaggio nella diretta di Italia Germania sarà anche Vital Heynen: conosciamo molto bene l’allenatore belga che oggi siede sulla panchina della nazionale tedesca, tra l’altro dopo aver guidato i maschi nel quadriennio 2012-2016. Heynen, che ha lanciato la sua carriera in patria facendo vincere tutto al Maaseik (13 titoli nazionali) nel 2019 è arrivato a Perugia: qui è rimasto per due anni, e ha contribuito a far crescere in maniera esponenziale la Sir Safety.

Diretta/ Italia Usa (risultato finale 1-3): primo ko per le azzurre! (Pre-olimpico volley, 22 settembre 2023)

Tuttavia, la gloria vera non è mai arrivata: incredibilmente Heynen è riuscito a mettere in bacheca solo la Supercoppa Italiana (per due volte) senza mai vincere lo scudetto o la Coppa Italia, e fallendo sempre anche il grande appuntamento con la Champions League. A livello internazionale per lui non ci sono successi, ma uno di questi potrebbe essere portare la Germania di volley femminile alle Olimpiadi: sarebbe un grande risultato per un allenatore che abbiamo imparato a conoscere e stimare, ma che speriamo oggi di poter battere… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Italia Colombia (risultato finale 3-0): tutto facile oggi! (Pre-olimpico volley, 20 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Germania non viene garantita sui canali della nostra televisione, come del resto le altre partite del torneo Preolimpico di volley femminile. Non sarà dunque a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere al match, ma per tutte le informazioni utili consigliamo di rivolgervi ai due siti ufficiali che possiamo utilizzare come riferimento, vale a dire quello della federazione internazionale di volley e quello della nostra federazione, con i rispettivi account che sono presenti sui social network e, in particolare, Facebook e X.

Diretta/ Italia Thailandia (risultato finale 3-1): vittoria sofferta ma preziosa! (19 settembre 2023)

PARTITA IMPORTANTISSIMA!

Italia Germania sarà in diretta da Lodz, alle ore 20:45 di sabato 23 settembre: la partita è valida per la quinta giornata del torneo Preolimpico di volley femminile, e possiamo dire che inizia ora il reale tour de force della nostra nazionale, che ci arriva a punteggio pieno dopo aver battuto la Colombia (senza particolari patemi) ma ora affronta le tre nazionali più competitive per andare a caccia di un posto alle Olimpiadi di Parigi che, ricordiamo, è riservato soltanto alle prime due di ciascuna classifica dei tornei.

Un’Italia che finora ha perso un solo set, contro la Thailandia, ma non può dare nulla per scontato: come da previsione sono rimaste quattro le nazionali che si giocano l’accesso ai Giochi, le azzurre entrano in questa prima giornata con il primo posto in classifica ma adesso si comincia a fare sul serio e i dettagli faranno la differenza. Staremo dunque a vedere cosa succederà nella diretta di Italia Germania, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che animeranno questa delicatissima partita.

DIRETTA ITALIA GERMANIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Italia Germania è davvero importante per come si vede dalla classifica del torneo Preolimpico. In questo momento le azzurre hanno 12 punti, cioè il massimo possibile, ed entrando nella quinta giornata hanno perso un set in meno rispetto agli Usa, che sono allo stesso modo a punteggio pieno. Dobbiamo dire grazie alla Thailandia che sorprendentemente ha battuto la Polonia, tenendola a 10 punti; gli stessi della Germania, che dunque oggi se dovesse prendersi la vittoria ci scavalcherebbe o aggancerebbe.

Chiaro dunque l’obiettivo della nazionale di Davide Mazzanti: vincere contro le tedesche, staccarle definitivamente in classifica e poi andare a giocarsi tutto contro Polonia e Usa, che alla vigilia erano già le nostre due avversarie più accreditate. Vedremo allora se le buone sensazioni espresse contro la Colombia, comunque avversaria non del livello delle altre, saranno confermate in un match che contro la Germania è da portare a casa senza se e senza ma, anche al netto di quelli che saranno i risultati delle altre nazionali impegnate in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA