DIRETTA ITALIA GERMANIA: SECONDO IMPEGNO AZZURRO!

La diretta Italia Germania, che si gioca alle ore 22:30 (secondo il nostro fuso) di giovedì 12 giugno, rappresenta il secondo impegno azzurro nella Volley Nations League 2025. Dopo la settimana dedicata alle donne, tocca agli uomini: l’Italia, campione del mondo in carica, non ha mai vinto questa competizione di cui non è mai nemmeno riuscita a giocare la finale, e si lancia verso i Mondiali sapendo che sarà la nazionale da osservare per la maggior parte del tempo essendo appunto quella che difende il titolo, e che si fatto si presenta con un gruppo molto simile.

In questa Nations League Ferdinando De Giorgi ha operato alcune scelte “a metà”, decidendo di convocare qualche big ma lasciandone a casa altri; come noto nel format della Nations League ci saranno tre settimane in diverse località prima delle fasi finali e dunque le soluzioni nel roster potranno cambiare, intanto per la diretta Italia Germania siamo ancora al Videoton Centre di Québec, dunque in Canada, come già all’esordio contro la Bulgaria, e n oi ci apprestiamo a vivere questa partita aspettando di scoprire come andranno le cose in campo.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE ITALIA GERMANIA

Non ci sarà una diretta Italia Germania, ma la partita di Nations League potrà essere seguita in diretta streaming video, in abbonamento, sulla piattaforma VolleyBall Tv.

DIRETTA ITALIA GERMANIA: UN AVVERSARIO CONOSCIUTO

Nella diretta Italia Germania gli azzurri affrontano una vecchia conoscenza: Michal Winiarski ha giocato per tre anni a Trento vincendo scudetto e Champions League, poi ha intrapreso la carriera di allenatore e oggi ricopre il doppio incarico di CT della nazionale tedesca, dove ha preso il posto di Andrea Giani, e di tecnico dello Zawierce. Proprio con la squadra polacca ha conquistato la finale di Champions League lo scorso maggio: ha portato Perugia al quinto set operando una grande rimonta, ma alla fine la vittoria ha sorriso alla Sir Safety.

Stasera dunque nella diretta Italia Germania ci sarà un nuovo incrocio tra Winiarski e Simone Giannelli, unico rappresentante di Perugia che sia stato convocato per questa settimana di Volley Nations League; al netto del ricordo, per l’allenatore polacco il compito sarà quello di provare a migliorare la situazione di una Germania che non è mai riuscita a centrare risultati straordinari con costanza, bronzo mondiale e argento europeo sono già lontani (rispettivamente 11 e 8 anni) e da quel momento il gruppo ha calato il proprio rendimento. Giocare contro i campioni del mondo in carica è sicuramente un bello stimolo, l’Italia comunque è favorita e speriamo riesca a portare a casa la vittoria.