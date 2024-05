Diretta Italia Germania/ Streaming video tv: secondo impegno per le azzurre (VNL 2024, 15 maggio)

DIRETTA ITALIA GERMANIA: SECONDO IMPEGNO AZZURRO!

Eccoci al secondo appuntamento della Volley Nations League 2024: la diretta di Italia Germania prende il via alle ore 13:00 (italiane) di giovedì 16 maggio, siamo sempre alla Antalya Spor Salonu di Adalia dove la nostra nazionale femminile disputa il primo girone che è composto di quattro partite. Dopo aver sfidato la Polonia, le ragazze di Julio Velasco tornano in campo contro la Germania: l’anno scorso anche le tedesche erano state eliminate ai quarti della Nations League, loro dalle polacche mentre l’Italia era caduta contro la Turchia.

Come già detto martedì, e va ripetuto, la diretta di Italia Germania ha una doppia valenza: la prima è quella di assicurarsi definitivamente il pass per le Olimpiadi, perché vincere qualche partita in Nations League blinderebbe il nostro ranking, la seconda di conseguenza è quella di mettere benzina nel motore in vista dei Giochi di Parigi, il grande appuntamento dell’estate. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Italia Germania, sicuramente una partita alla nostra portata ma che le azzurre non dovranno sottovalutare.

COME VEDERE ITALIA GERMANIA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Va ricordato anche oggi che una diretta tv di Italia Germania non sarà disponibile: la nostra televisione non trasmette le partite della Volley Nations League 2024, ma possiamo dire che ci saranno comunque due modalità per seguire questo match. Infatti la piattaforma DAZN e il portale Volleyballworld.net, che ormai fa da punto di riferimento per tutta la pallavolo mondiale (e ha mandato in onda anche tutte le gare dei nostri campionati), garantiscono la visione della competizione in diretta streaming video; in entrambi i casi comunque bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA ITALIA GERMANIA: VINCERE PER STARE TRANQUILLE

Anticipando la diretta di Italia Germania possiamo dire che le azzurre sono arrivate alla Volley Nations League 2024 con un po’ di apprensione per non aver ancora conquistato il pass per le Olimpiadi: il quarto posto agli Europei non ci ha permesso di volare direttamente a Parigi, ma la formula prevede che i posti rimanenti nel torneo a cinque cerchi siano coperti secondo il ranking internazionale. L’Italia è la nazionale messa meglio tra quelle ancora escluse, dunque vincere qualche partita nella Volley Nations League 2024 ci garantirebbe una qualificazione che, salvo scossoni incredibili, non ci dovrebbe mancare.

In più, Julio Velasco che ha preso il posto di CT dopo Davide Mazzanti dovrà valutare attentamente il gruppo a sua disposizione, perché alle Olimpiadi bisognerà presentarsi con la squadra migliore visto che l’obiettivo è salire sul podio. Da questo punto di vista certamente ci sono degli aspetti da limare e sistemare, primo tra tutti quella convivenza tra Paola Egonu ed Ekaterina Antropova che tanto aveva fatto parlare agli Europei; ci sarà tempo e anche nella diretta di Italia Germania vedremo in che modo Velasco sceglierà di gestire un gruppo comunque competitivo e che questa Nations League, pur non essendo il principale obiettivo, potrebbe anche puntare a vincerla.











