Diretta Italia Germania/ Streaming video tv: si chiude la Nations League azzurra

DIRETTA ITALIA GERMANIA: L’ULTIMA PARTITA AZZURRA

Italia Germania, in diretta dalla Fiera di Rimini alle ore 19:30 di mercoledì 23 giugno, vale per la quindicesima e ultima giornata della Nations League 2021 di volley maschile: la fase del girone unico si conclude oggi per gli azzurri, il torneo prosegue ma la nazionale di Gianlorenzo Blengini non sarà presente alla fase finale (cioè la Final Four) perché il suo passo non è stato sufficiente per arrivare a prendersi uno dei primi quattro posti in classifica. L’ultima partita è stata con la Russia, ora vedremo cosa succederà nel match di oggi che chiude il nostro impegno.

L’Italia naturalmente si lancia verso le Olimpiadi; a differenza di altre nazionali, che hanno operato scelte diametralmente opposte, Blengini ha deciso di non spremere i suoi titolarissimi lasciando che si preparassero per Tokyo, e in Nations League ha portato un gruppo sperimentale con la possibilità di inserirne qualcuno per i Giochi; gli azzurri tutto sommato non hanno fatto male ma comunque non a sufficienza, ora vedremo come chiuderanno i loro impegni nella diretta di Italia Germania di cui possiamo sicuramente presentare i temi principali.

DIRETTA ITALIA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Germania dovrebbe essere affidata a La7, salvo variazioni di palinsesto: è stata questa emittente a trasmettere le partite delle nostre due nazionali in Nations League, ma non ha avuto una copertura integrale. Ad ogni modo, in questo caso la visione sarebbe come al solito in chiaro per tutti sul digitale terrestre, e il match si potrebbe seguire anche con il servizio di diretta streaming video, attraverso il sito www.la7.it la cui consultazione non richiede costi aggiuntivi.

DIRETTA ITALIA GERMANIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Germania sarà anche l’occasione per un altro incrocio con Andrea Giani, che naturalmente ha scritto la storia azzurra del volley e poi come allenatore ha avuto esperienze all’estero, dimostrando il suo grande valore anche in panchina. La nazionale tedesca, parlando di questa Nations League 2021, ha fatto anche peggio di noi non riuscendo mai a trovare il ritmo; sarà dunque una partita che servirà per provare a migliorare fino all’ultimo la posizione in classifica, ma anche e soprattutto per continuare a valutare il percorso di crescita di quei giocatori che, come abbiamo detto, sperano di prendersi un biglietto per Tokyo e magari, pensandola più sul lungo periodo, di entrare stabilmente a far parte del gruppo della nazionale per il prossimo ciclo. Blengini tutto sommato può dirsi soddisfatto di come siano andate le cose, oggi l’Italia saluterà Rimini mentre la location vivrà tra pochissimo la Final Four di questa competizione…

