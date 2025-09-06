Diretta Italia Germania U19 streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole degli azzurrini.

DIRETTA ITALIA GERMANIA U19 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta Italia Germania U19, sicuramente una sfida che noi azzurri non sarà mai una partita come le altre. Anche se si tratta di calcio giovanile. Quindi prima di entrare nel vivo delle azioni, facciamo un passo indietro a livello storico per capire chi tra le due nazionali potrà o meno fregiarsi del titolo di favorita.

La sfida tra Italia e Germania a livello U19 si è giocata almeno quattro volte, con un bilancio leggermente favorevole agli Azzurrini: 2 vittorie per l’Italia, una per la Germania e un pareggio. In queste gare, lo spettacolo non è mancato: la media di gol per partita è di circa 3,5, con continui ribaltamenti, entrambi i team a segno (BTTS) e match ad alta intensità, dove la vena offensiva ha spesso prevalso sul pragmatismo tattico . Quindi l’Italia parte avvantaggiata ma sarà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Italia Germania U19, il fischio iniziale è ormai alle porte e noi passeremo al commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA GERMANIA U19 IN STREAMING VIDEO TV

Non dovrebbe essere a disposizione una diretta Italia Germania U19 sui canali della nostra tv, né l’amichevole potrà essere seguita in diretta streaming video.

SECONDO IMPEGNO AZZURRO!

La diretta Italia Germania U19 rappresenta il secondo test che gli azzurrini di Alberto Bollini giocano in Croazia: sempre al City Stadium di Koprivnica, dopo aver sfidato i padroni di casa, questa volta alle ore 17:00 di sabato 6 settembre, ricordando che questo è un quadrangolare asimmetrico.

L’Italia U19 chiuderà poi contro la Repubblica Ceca; la nazionale giovanile si lancia verso un’altra qualificazione agli Europei, mancata lo scorso anno nonostante la bella vittoria contro la Francia e soprattutto a causa del beffardo pareggio che avevamo subito contro la Lettonia, dopo aver dominato per tutta la partita.

È un’Italia che naturalmente ha cambiato pelle dopo le due grandi edizioni degli Europei: sono passati due anni dalla vittoria del titolo continentale e chiaramente quella nazionale è un’altra rispetto a quella di oggi.

Negli ultimi anni comunque il nostro movimento giovanile ha dimostrato di poter essere competitivo; la diretta Italia Germania U19 è solo un’amichevole ma comunque rappresenta un test importante lungo il percorso e in vista degli impegni che conteranno davvero, adesso possiamo gettare uno sguardo anche sulle scelte che Bollini può operare nel pomeriggio di oggi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U19

Chiaramente nella diretta Italia Germania U19, contando la partita di mercoledì e quella che ancora ci attende, Bollini vorrà sperimentare e provare a girare tutti i suoi effettivi; noi possiamo sicuramente citare il ballottaggio in porta tra Massimo Pessina e Tommaso Vannucchi, al momento il primo sembra leggermente più avanti nelle gerarchie ma lungo la stagione potranno arrivare altri convocati. In difesa, chi si è già messo in mostra è Nardin che gioca nella Roma e Niccolò Rizzo della Juventus, mentre i due terzini arrivano entrambi dall’Inter e sono Lamine Ballo per la fascia destra e Matteo Cocchi per la mancina.

Qualità anche in mezzo al campo con Coletta e Di Nunzio che condividono la maglia giallorossa, il terzo potrebbe essere Plicco ma non va sottovalutata la presenza di Cerpelletti. Davanti, abbiamo già parlato del grande impatto avuto da Simone Lontani con il Milan Primavera; lui e Jamal Iddrissou, impegnato nell’Inter, possono essere i due giocatori sui quali Bollini punterà maggiormente in questo nuovo ciclo, da osservare con attenzione anche Alessandro Adriano Crimaldi che gioca nel Bochum, e Alex Castiello compagno di Lontani nella Primavera rossonera.