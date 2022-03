Diretta Italia Germania U20/ Streaming video Rai: si punta il titolo! (8 Nazioni)

DIRETTA ITALIA GERMANIA U20: PER IL PRIMATO!

Italia Germania U20, in diretta dallo stadio Del Duca di Ascoli, si gioca alle ore 17:00 di giovedì 24 marzo ed è valida per la penultima giornata del torneo 8 Nazioni 2022. Conosciuto anche come Elite 8, questo appuntamento mette a confronto appunto otto nazionali di questa categoria in un girone all’italiana con partite di sola andata; evento ormai classico nel panorama del calcio internazionale giovanile, vede l’Italia giocarsi la vittoria finale dopo il roboante 7-0 con cui gli azzurrini hanno battuto la Romania nel loro ultimo impegno, datato ormai novembre 2021.

Proprio i rumeni sono in testa insieme alla Germania, e dunque sarà un vantaggio affrontare in casa i tedeschi prima di chiudere contro la Norvegia; a pesare potrebbe essere il ko interno subito dalla Repubblica Ceca, proprio quattro giorni prima di demolire la Romania. Vedremo, ma intanto mentre aspettiamo la diretta di Italia Germania U20 dobbiamo fare le nostre considerazioni sulle scelte che potrebbero essere operate dai due Commissari Tecnici per questa sfida, dunque prendiamoci un momento per leggere insieme i dubbi e le certezze nella valutazione delle probabili formazioni.

DIRETTA ITALIA GERMANIA U20 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Germania U20 sarà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport, i due canali “gemelli” della televisione di stato (la programmazione è la stessa) e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati, che dovranno selezionare il numero 57 o 58 del loro telecomando. In assenza di un televisore, come di consueto, sarà la stessa emittente a fornire senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video: in questo caso basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U20

Non è semplice scoprire quali potrebbero essere le formazioni della diretta Italia Germania U20. Basandoci su quanto visto a novembre, potremmo ipotizzare che Alberto Bollini possa puntare su Alessandro Sorrentino tra i pali con una difesa comandata da Papetti e Dalle Mura. Mentre come terzini possono esserci Carboni (spostato e adattato) e uno tra Calafiori e Ruggeri. A centrocampo Alessandro Bianco sarà il giocatore chiamato a stare in cabina di regia, sulle mezzali invece c’è l’imbarazzo della scelta tra Panada, Jean Freddi Greco, Sekulov e Volpato. Nel reparto avanzato invece dovremmo vedere Ciervo e Oristanio sugli esterni con Sebastiano Esposito di punta, ma non partono battuti Daniel Maldini e Vergani.

La Germania U20 di Christian Worns potrebbe invece disporsi con un 3-4-1-2 nel quale Voloder, Lawrence e Siebert formerebbero la difesa a protezione del portiere Ramaj; nel settore nevralgico del campo avremmo Messeguem e Rohl (o Breithaupt) con il supporto di due laterali che saranno Simon Asta a destra e uno tra Obuz, Alidou e Nankishi a sinistra. Tra questi ultimi due potrebbe anche uscire il trequartista, anche se il favorito sembra rimanere Christopher Scott; davanti invece Emilio Kehrer se la gioca con Konigsdorffer e Lemperle, che restano favoriti per iniziare la partita di Ascoli contro l’Italia U20.











