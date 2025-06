Diretta Italia Germania U21 streaming video Rai 1: orario, quote, probabili formazioni e risultato live, quarto degli Europei Under 21 2025 oggi 22 giugno

DIRETTA ITALIA GERMANIA U21 (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Negli ultimi minuti prima della diretta Italia Germania U21, ricordiamo che la storia non sorride agli Azzurrini, infatti l’Italia Under 21 ha vinto solamente due dei dieci precedenti con i pari età della Germania, che invece hanno raccolto ben cinque vittorie oltre a tre pareggi. Entrambe le vittorie italiane sono arrivate per 1-0, in una amichevole di mercoledì 6 febbraio 2013, mentre a livello ufficiale c’è il successo nella fase a gironi degli Europei 2017, sabato 24 giugno di quell’anno. Per la Germania spicca la vittoria 1-0 nella semifinale del 2009, inoltre i tedeschi hanno vinto le due partite più recenti, anche se queste sono state entrambe in amichevole.

Risultati Europei Under 21 2025/ Francia in semifinale! Diretta gol live score (quarti di finale, 22 giugno)

L’ultima è stata un pirotecnico 2-4 sabato 19 novembre 2022, ma stiamo parlando del ciclo precedente. Adesso quindi stiamo per assistere a una storia completamente differente, anche per la posta in palio: con le formazioni ufficiali diamo il via alla diretta Italia Germania U21! ITALIA U21 (3-4-2-1): Desplanches; Ghilardi, D. Coppola, Pirola; Zanotti, Prati, Ndour, Ruggeri; Fabbian, Koleosho; Gnonto. Allenatore: Carmine Nunziata GERMANIA U21 (4-3-3): Atubou; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, N. Brown; Reitz, Martel, Nebel; Gruda, Tresoldi, Woltemade. Allenatore: Antonio Di Salvo (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Danimarca Francia U21 (risultato finale 2-3): transalpini in semifinale! (oggi 22 giugno 2025)

ITALIA GERMANIA U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Attenzione al cambio di rete rispetto ai gironi: la diretta Italia Germania U21 in tv sarà in chiaro per tutti su Rai 1, ribalta prestigiosa che nulla cambia invece per la diretta streaming video con sito o app di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA GERMANIA U21 SU RAIPLAY

ITALIA GERMANIA U21: QUARTO DI FINALE DI LUSSO

Quando si affrontano queste due Nazionali, bastano i nomi, anche a livello di Under 21: allacciate le cinture, la diretta Italia Germania U21 ci farà compagnia alle ore 21.00 di questa sera, domenica 22 giugno 2025, per i quarti di finale degli Europei Under 21 presso lo stadio MOL Aréna di Dunajská Streda.

Probabili formazioni Danimarca Francia U21/ Quote: chi gioca? (Europei Under 21, oggi 22 giugno)

Una sfida di lusso, l’Italia U21 non è stata fortunata perché avrebbe meritato magari un ostacolo meno duro dopo un eccellente girone, chiuso con due vittorie e il pareggio con la Spagna a pari punti e anche pari differenza reti con gli iberici, che però hanno vinto il girone per il maggior numero di gol segnati, consegnando così agli Azzurrini questo scomodo incrocio.

La Germania U21 infatti è stata probabilmente la migliore squadra dell’intera fase a gironi, chiusa con tre vittorie su altrettante partite giocate nel gruppo, compresa quella contro l’Inghilterra. Insomma, i tedeschi sono davvero temibili, però storicamente soffrono gli incroci contro l’Italia…

Di certo per Carmine Nunziata e per i suoi ragazzi sarà un vero e proprio esame di maturità (il periodo è quello giusto) sia dal punto di vista più strettamente tecnico, sia in termini di personalità: ci sono quindi tanti motivi che ci rendono molto curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta Italia Germania U21…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U21

Carmine Nunziata nelle probabili formazioni per la diretta Italia Germania U21 potrebbe riproporre Desplanches in porta, con Zacchi come alternativa. La difesa potrebbe tornare a quattro, in questo caso con Zanotti, Coppola, Pirola e Ruggeri come possibili titolari; anche a centrocampo ci potrebbe essere il rilancio di Fabbian, Prati e Ndour, infine il reparto offensivo potrebbe vedere il rilancio di Baldanzi e Casadei alle spalle della prima punta Gnonto.

Per la Germania del c.t. Antonio Di Salvo (di evidenti origini italiane) invece possiamo disegnare il modulo 4-3-3 con Atubolu protetto dal terzino destro Collins, i due difensori centrali Rosenfelder e Arrey-Mbi e il terzino sinistro Brown; centrocampo a tre con Nebel, Martel e Reitz; in attacco invece Gruda e Tresoldi (a proposito delle origini italiane) dovrebbero affiancare il bomber Woltemade.

PRONOSTICO E QUOTE

La sfida sarà impegnativa, infatti Snai mette favoriti i tedeschi nel suo pronostico sulla diretta Italia Germania U21: la vittoria degli Azzurrini è quotata a 3,85 contro 1,90 in caso di successo della Germania, mentre un pareggio (che non sarebbe un verdetto definitivo) è proposto a 3,65.