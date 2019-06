Diretta Italia Giamaica/ Streaming video tv: per gli ottavi dei Mondiali Femminili

Italia Giamaica, che sarà diretta dall’arbitro neozelandese Anna-Marie Keighley, si gioca venerdì 14 giugno alle ore 18.00 presso lo Stade Auguste-Delaune di Reims, e sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile 2019 in corso di svolgimento in Francia. Grande occasione per le azzurre che hanno iniziato con quello che è stato il risultato probabilmente più prestigioso della storia del calcio in rosa in Italia, la vittoria sull’Australia grazie alla straordinaria doppietta di Barbara Bonansea che ha portato subito grande emozione in una nazionale che, lo ricordiamo, non giocava la Coppa del Mondo da ben 20 anni e adesso ha la grande possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale addirittura con una giornata di anticipo, per poi giocarsi il primo posto nel girone nella grande sfida contro la Seleçao. La Giamaica invece era all’esordio assoluto ai Mondiali di calcio femminile ed è stata costretta a capitolare, perdendo 0-3 la sfida contro il Brasile per una tripletta di Cristiane: una nuova sconfitta potrebbe costare l’eliminazione anticipata dalla rassegna iridata alle giamaicane.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Italia Giamaica sarà visibile in diretta tv sulla televisione satellitare, con tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul canale numero 201 oppure 202, Sky Sport Uno o Sky Sport Mondiali. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it. Le sfide delle Azzurre saranno disponibili anche sulla tv di stato: la partita di esordio sarà visibile domani in diretta tv su Rai due, con diretta streaming video garantita sul portale Raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI GIAMAICA ITALIA DONNE

Aspettando la diretta della partita, possiamo adesso analizzare in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Italia Giamaica, venerdì 14 giugno 2019 alle ore 18.00 presso lo Stade Auguste-Delaune di Reims. Le giamaicane saranno schierate con un 4-3-3 e scenderanno in campo con Schneider; Bond Flasza, Swaby, Plummer, Blackwood; Allyson Swaby, Sweatman, Solaun; Carter, Shaw, Matthews. All. Menzies. Risponderanno le Azzurre con questa formazione schierata con un 4-3-1-2: Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Galli; Girelli; Bonansea, Mauro. All. Bertolini

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Italia favorita per la vittoria contro la Giamaica. Quota per il segno 1 fissata a 19.00 da Bet365, quota per il segno X offerta a 8.00 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 1.15 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.40 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.70 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA