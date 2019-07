Diretta Italia Giappone/ Streaming video: azzurri a caccia della finale (Universiadi)

Italia Giappone, in diretta dallo stadio Arechi, è la partita di calcio maschile in programma oggi giovedì 11 luglio 2019, con fischio d’inizio già fissato per le ore 21,00, nel tabellone delle Universiadi 2019 di Napoli. Dopo la bellissima partita con la Francia, per gli azzurrini del ct Arrigoni si presenta un banco di prova durissimo, contro la nostra bestia nera alle Universiadi. Per le semifinali infatti affronteremo in campioni in carica del Giappone, con i quali poi vantiamo precedenti poco onorevoli nei nostri confronti. Oggi però i nostri beniamini paiono più che intenzionati a fare la storia e quindi a superare pure l’ostacolo nipponico e a conquistare di conseguenza il biglietto per la finale più prestigiosa, che mette in palio la medaglia d’oro. La strada è dunque tracciata e non ci resta che attendere il verdetto del campo.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA GIAPPONE

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Italia Giappone di quest’oggi, semifinale del calcio maschile alle Universiadi 2019 di Napoli non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video. La Fisu, tv ufficiale infatti trasmetterà la finale più prestigiosa in streaming, qui sotto presente. Ulteriori aggiornamenti poi ci arriveranno dal portale ufficiale della manifestazione al sito www.universiade2019napoli.it.

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: IL CONTESTO

In vista quindi di questa delicatissima partita, valida come semifinale del tabellone del calcio maschile per le Universiadi 2019 di Napoli, ci pare ben utile ora riprendere i fili e ricordare come le due nazionali, che pure registrano un passato importante nella manifestazione, sono arrivate a sfidarsi nuovamente a viso aperto nella diretta Italia Giappone di oggi. Partendo naturalmente dai nostri azzurrini, guidati dal ct Arrigoni, va subito fatto un plauso alla nostra delegazione per i bei risultati e prestazioni messe finora in campo. Ricordiamo infatti che proprio l’Italia ha chiuso da leader del girone B questa fase preliminare del torneo per le Universiadi 2019 di Napoli, battendo Ucraina e Messico. Avuto accesso al tabellone finale poi i nostri beniamini hanno agilmente superato la Francia col risultato di 1-0 solo pochi giorni fa ai quarti di finale. Cammino impeccabile pure per i campioni in carica: i nipponici hanno chiuso in testa il gruppo D maturando successi ai danni di Russia ed Argentina. Ai quarti poi i giapponesi hanno avuto ragione della Corea del sud per 2-0 e quindi hanno ottenuto il pass per la semifinale di oggi, a cui si presentano con i favori del pronostico. Come al solito però solo il campo deciderà il verdetto!.

DIRETTA STREAMING VIDEO ITALIA GIAPPONE CALCIO, UNIVERSIADI 2019