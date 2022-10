Diretta Italia Giappone/ Streaming video Rai 2: partita ostica (Mondiali volley 2022)

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: MATCH COMPLICATO!

Italia Giappone, in diretta dalla Rotterdam Ahoy, si gioca alle ore 14:15 di mercoledì 5 ottobre: siamo di nuovo in campo per i Mondiali volley 2022, e questa partita per la nostra nazionale femminile è la seconda nella seconda fase. Dopo aver giocato contro il Brasile, ce la vediamo ora con una avversaria tosta: le giapponesi infatti hanno stupito nel corso della prima fase, il loro movimento è certamente in crescita dunque per l’Italia sarà tutt’altro che semplice, posto che ovviamente arrivati a questo punto dei Mondiali non esistono partite che si possano ritenere realmente abbordabili.

Quel che è sicuro è che la diretta di Italia Giappone sarà importante ai fini del nostro piazzamento nel girone, e di conseguenza per la formazione del tabellone dei quarti di finale: una vittoria ci lancerebbe verso un primo posto poi da confermare, in caso contrario le prossime due gare dovranno essere giocate con attenzione ancora maggiore. Aspettando ora che la partita di Rotterdam prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio dedicato alle azzurre nei Mondiali volley 2022.

ITALIA GIAPPONE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Giappone sarà trasmessa su Rai Due, ancora una volta: appuntamento ormai fisso per le partite della nostra nazionale di volley femminile ai Mondiali 2022, anche questo dunque sarà un evento in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire il match della seconda fase anche in diretta streaming video. In questo caso, senza costi aggiuntivi, basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play o installare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: RISULTATI E CONTESTO

Il momento della diretta di Italia Giappone si avvicina: partita come detto tosta, contro un’avversaria che nella prima fase ha vinto quattro delle cinque partite giocate, perdendo solo contro la Cina (in maniera netta) ma permettendosi di battere il Brasile, e dunque superare il turno con il secondo posto in classifica. Certo l’Italia ha fatto meglio: cinque affermazioni su cinque, prove di forza contro Belgio e Olanda ma è anche vero che le azzurre hanno faticato parecchio per entrare in ritmo contro avversarie sulla carta molto inferiori, come Portorico e Kenya.

Ci sta che in un Mondiale si possano affrontare sfide non al 100% del livello, quello che conta è che le ragazze di Davide Mazzanti siano pronte quando davvero conterà; le vittorie di cui sopra, contro le nazionali sulla carta più competitive del primo girone, ci hanno detto che in effetti quando è servito l’Italia ha giocato al livello che si richiede alla squadra vice campione in carica e con il titolo europeo in bacheca. Ora staremo a vedere quello che succederà tra poco nella diretta di Italia Giappone…











