Diretta Italia Giappone/ Streaming video tv: grande sfida (VNL 2022)

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: ALLA METÀ DEL CAMMINO

Italia Giappone, in diretta dall’Araneta Coliseum di Quezon City (Filippine), si gioca alle ore 13.00 italiane (le 19.00 locali) di oggi, venerdì 24 giugno, per la sesta giornata della VNL 2022 di volley maschile, che giungerà così alla metà esatta del suo cammino nella prima fase. La diretta di Italia Giappone ci riserverà tra l’altro una partita molto intrigante, perché sia gli Azzurri sia i nipponici finora vantano un eccellente bilancio di quattro vittorie e una sconfitta su cinque partite giocate, si tratterà quindi di un valido banco di prova per l’Italia di Fefé De Giorgi.

La settimana nelle Filippine è cominciata molto bene grazie alla netta vittoria per 3-0 di mercoledì contro la Germania, che per l’Italia di pallavolo maschile ha fatto seguito all’ottima settimana già vissuta ad Ottawa, quando il bilancio era stato di tre vittorie e una sconfitta, con la perla della vittoria contro i campioni del Mondo della Polonia. Ricordiamo che l’Italia ha già garantito il posto nelle Final Eight di questa VNL 2022 che saranno infatti a Bologna, ma stiamo onorando comunque molto bene la partecipazione alla prima fase: che cosa succederà nella diretta di Italia Giappone?

DIRETTA ITALIA GIAPPONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Giappone sarà garantita questo pomeriggio su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022 anche in campo maschile. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Giappone, dobbiamo ribadire che per gli Azzurri campioni d’Europa in carica questa prima fase della VNL 2022 è come se fosse una successione di amichevoli di lusso, dal momento che la partecipazione alla Final Eight è comunque assicurata. Per De Giorgi è occasione preziosa per sperimentare idee e giocatori senza l’assillo dei risultati, che stanno comunque arrivando lo stesso, indicazione che fa naturalmente molto piacere e che non era scontata, soprattutto dopo la sconfitta per 3-0 all’esordio contro la Francia, che però è rimasta una macchia isolata.

Oggi sarà interessante il confronto con il Giappone, prima avversaria non europea o americana che incrociamo in questa Volleyball Nations League 2022 dopo Francia, Polonia, Canada, Argentina e Germania. Tradizionalmente il gioco delle formazioni asiatiche si basa in maniera particolare sulla difesa, staremo a vedere cosa potrà succedere oggi ma certamente sarà una chance preziosa per confrontarsi con una realtà molto diversa – anche questa è una caratteristica preziosa prima della World League e ora della VNL…











