Diretta Italia Giappone/ Streaming video tv: le azzurre di nuovo in campo

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: ANCORA LE AZZURRE

Italia Giappone, in diretta dalla bolla sanitaria costruita alla Fiera di Rimini, è la partita in programma oggi, martedì 1 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 19.00. Secondo banco di prova per le azzurre di Bregoli nella seconda settimana della Nations league 2021: entriamo sempre più nel vivo della manifestazione targata FIVB, la prima da che è iniziata la pandemia e per la nostra nazionale “sperimentale” ecco che si pone davanti uno impegno sulla carta “alla portata”, ma che richiederà comunque la massima attenzione da parte delle nostre beniamine.

DIRETTA/ Italia Russia (risultato finale 0-3) streaming video tv: russe ok in 3 set!

Dopo un’esordio di fuoco, chiusosi con tre sconfitte di fila ma ottime sensazioni da parte del gruppo azzurro, e affrontata ieri la Russia, l’Italia di volley femminile affronta il gruppo di Nakada che solo tra pochi settimane sarà padrona di casa alle Olimpiadi di Tokyo 2021: siamo dunque ben curiosi di scoprire come si comporteranno le nipponiche e chissà che all’Italia riesca pure il colpo oggi.

Diretta/ Italia Serbia (risultato finale 1-3) streaming: terza sconfitta di seguito

DIRETTA ITALIA GIAPPONE IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Italia e Giappone, come la maggior parte delle sfide per la Nations league di volley femminile, sarà visibile in diretta tv sui canali de La7. Per la precisione, questa prima sfida, in programma alle ore 19.00 sarà disponibile in chiaro al canale La7d, al numero 29 del telecomando del digitale terrestre. L’incontro di volley femminile sarà poi disponibile anche in diretta streaming video, sul sito www.la7.it.

DIRETTA ITALIA GIAPPONESE: IL CONTESTO

Presentando la diretta tra Italia e Giappone, bella sfida di volley femminile per la Nations league, abbiamo accennato a tale scontro come partita alla portata delle nostre beniamine. Pur priva di grandi big, la selezione del ct Bregoli ha mostrato, a dispetto dei KO, grandi talenti e il gruppo, ben compatto, potrebbe certo oggi avere la meglio, contro una nazionale dalla qualità tecnica non sempre eccezionale. Pure, servirà la massima attenzione. La squadra nipponica, già qualificata di diritto alla prossima edizione dei Giochi Olimpici 2021, potrebbe usare questa Nations league per fare le “prove generali” in vista dell’impegno a cinque cerchi e dunque rimane rivale da non sottovalutare affatto. Non scordiamo poi che la squadra di Nakada alla prima settimana della manifestazione ha fatto itaia, riuscendo a superare Thailandia, Cina e Corea del Sud. Ci attenderà una sfida emozionante oggi!

DIRETTA/ Italia Slovenia (risultato 0-3) video streaming tv: azzurri schiantati

© RIPRODUZIONE RISERVATA