Diretta Italia Giappone streaming video tv: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 femminile, oggi venerdì 20 giugno

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: LE AZZURRE PER RESTARE A PUNTEGGIO PIENO

Continuerà la marcia trionfale delle campionesse olimpiche anche al termine della diretta Italia Giappone? La risposta evidentemente dovrà arrivare dalla settima partita delle Azzurre del c.t. Julio Velasco nella Volleyball Nations League 2025 femminile, la terza del girone che questa settimana le vede protagoniste al Kai Tak Sports Park di Hong Kong.

Appuntamento in questo caso pomeridiano, si giocherà infatti alle ore 14.30 italiane di oggi, venerdì 20 giugno 2025, dal momento che sarà l’incontro di prima serata locale. Siamo curiosi anche perché in teoria potrebbe essere un test più significativo rispetto alle prime due partite della Pool di Hong Kong nella marcia finora perfetta dell’Italia.

Infatti nei giorni scorsi abbiamo avuto la vittoria per 3-1 contro la Bulgaria, con un set lasciato per strada ma gli altri tre dominati, solo un minuscolo passaggio a vuoto quindi, che non si è ripetuto nella affermazione per 3-0 contro la Thailandia, alla quale le nostre olimpioniche non hanno lasciato nemmeno le briciole.

Il bilancio è davvero eccezionale: 18 punti in classifica e di fatto Final Eight ipotecate con enorme anticipo, la diretta Italia Giappone sarà dunque una piacevole occasione per rivedere in campo una Nazionale che non ci stanchiamo mai di ammirare e che con l’oro olimpico ha sicuramente acquisito ancora più consapevolezza e personalità.

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA GIAPPONE

Va ricordato che la diretta Italia Giappone in tv sarà come sempre più correttamente una diretta streaming video per abbonati, sulla piattaforma Dazn oppure tramite il portale VolleyballWorld Tv.

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: PER CRESCERE ANCORA

Certo, gli obiettivi più significativi della stagione sono ancora abbastanza distanti, ma questa Nazionale è una squadra eccezionale, un meccanismo nel quale tutto funziona e ovviamente avere cominciato la VNL 2025 con sei vittorie su sei aiuta a creare un clima sempre più positivo. La diretta Italia Giappone sarà però l’occasione per affrontare un test certamente più insidioso e questo è un bene, perché si migliora affrontando le difficoltà – sebbene queste ragazze abbiano già vinto partite di lusso due settimane fa a Rio de Janeiro.

La settima avrebbe un grande valore, perché le nipponiche finora hanno giocato cinque partite (una in meno di noi), le hanno vinte tutte e ben quattro di queste per 3-0, anche se in modo inatteso hanno lasciato un punto proprio alla Thailandia, battuta solo per 3-2 nella prima uscita del Sol Levante in questa settimana. Il confronto delle due sfide con la Thailandia indica le Azzurre ancora una volta favorite, ma giustamente sarà la diretta Italia Giappone a rispondere alle nostre domande…