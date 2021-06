Diretta Italia Giappone/ Streaming video tv: un test intrigante in Nations League

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: ALTRO IMPEGNO IN NATIONS LEAGUE

Italia Giappone, in diretta dalla Fiera di Rimini, si gioca alle ore 19:30 di giovedì 10 giugno: la nazionale di volley maschile prosegue la sua Nations League 2021 con il secondo appuntamento nella terza settimana. Ricordiamo che a differenza di quanto si vedeva negli anni scorsi, l’intera competizione viene giocata in una unica location e dunque gli azzurri hanno il vantaggio non indifferente di essere in casa in ogni singola partita; per il momento non lo stanno sfruttando nel migliore dei modi, ma è anche vero che non partecipano a questo torneo per vincerlo.

DIRETTA/ Italia Argentina (risultato finale 3-0): grande vittoria per gli azzurri

Anche la sfida di questa sera sarà importante per verificare il percorso di crescita del gruppo che Gianlorenzo Blengini ha deciso di portare con sé; una scelta ben precisa quella di non chiamare i big, che saranno impegnati alle Olimpiadi, ma di testare alcuni giocatori che poi potrebbero rientrare tra i convocati per i Giochi, o comunque avere una bella esperienza in nazionale in futuro. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Italia Giappone, intanto possiamo provare a valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA/ Italia Stati Uniti (risultato finale 1-3) streaming: la chiudono gli Usa!

DIRETTA ITALIA GIAPPONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Giappone non sarà trasmessa in diretta tv: alcune partite della Nations League di volley (anche quella femminile) sono mandate in onda da La7 ma non è il caso di questo match, per il quale dunque non ci sarà il supporto di una diretta streaming video ufficiale. Per tutte le informazioni utili potete comunque consultare, oltre agli account ufficiali che la nostra federvolley mette a disposizione sui social network, il sito volleyballworld.com visitando l’apposita sezione che è dedicata alla Nations League 2021.

Diretta/ Italia Germania (risultato finale 3-0): vittoria schiacciante per le azzurre

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: RISULTATI E CONTESTO

Italia Giappone mette di fronte agli azzurri una nazionale che fino a questo momento ha vissuto due settimane di Nations League totalmente opposte. L’esordio degli asiatici è stato fantastico: battute Iran, Olanda e soprattutto Russia, la nazionale del Sol Levante è diventata in men che non si dica una grande sorpresa e una mina vagante, capace di giocarsela contro tutte le avversarie nella speranza addirittura di andare a prendersi un posto nella fase finale del torneo. Poi però le cose sono cambiate: nella seconda settimana il Giappone ha perso contro Serbia, Brasile e Francia, ha preso un punto in classifica grazie al tie break disputato contro i transalpini ma è vistosamente rientrata nei ranghi. Per la giovane Italia di Blengini sarà comunque un bel test: forse partiamo favoriti anche se la classifica della Nations League non racconta esattamente questo scenario, di sicuro però speriamo di fare una bella prestazione e continuare il nostro percorso di crescita, la cosa più importante per gli azzurri nell’approcciare questa competizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA