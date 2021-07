Diretta Italia Giappone/ Volley, streaming video Rai: azzurri per il riscatto!

DIRETTA ITALIA GIAPPONE, VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: TERZO TURNO PER GLI AZZURRI

Italia Giappone, in diretta dalla Ariake Arena di Tokyo, è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 12.40 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 19.40 in Giappone). Terzo impegno per la nazionale del ct Blegini: dopo il buon esordio contro il Canada e il pesante KO recuperato contro la Polonia, gli azzurri si troveranno davanti i padroni di casa nipponici, pronti a inanellare un secondo successo e dunque a vendicare recente e bruciante sconfitta contro i campioni del mondo in carica. La sfida sulla carta si annuncia più che alla portata dell’Italia, dove pure potrebbe mancare ancora il nostro regista Simone Giannelli, fermato nei giorni scorta da un problema muscolare: Sbertoli al suo posto non ha demeritato contro la Polonia, ma tutto il gruppo deve fare certo un passo in più oggi.

OLIMPIADI IN TV, TOKYO 2020/ Streaming video: alle 12.30 finale per l'oro sciabola!

DIRETTA ITALIA GIAPPONE VOLLEY MASCHILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020

La diretta tv di Italia Giappone volley maschile, come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

Diretta Italia Corea del Sud/ Streaming video Rai: finale oro sciabola maschile

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola alla diretta tra Italia e Giappone, pure ci pare doveroso ora spendere qualche parola in piazza e dare un miglior contesto alla sfida del volley maschile in programma oggi per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Come abbiamo accennato prima, per gli azzurri l’incontro di questa sera è occasione di riscatto: la sconfitta patita contro la Polonia brucia parecchio e la prestazione messa in campo non è stata certo delle migliori. Siamo però solo agli inizi del torneo olimpico e la nostra Italia ha tutte le carte giuste per tornare a vincere e per stradare il pass che vale il tabellone finale del torneo a cinque cerchi. Contro però un avversario mai banale come è il Giappone, pronto a regalare una bella prestazione tra le mura di casa (ma purtroppo non davanti al suo pubblico). La squadra nipponica poi è di ritorno da due ottimi successi nelle prime fasi a gironi, contro Venezuela e Canada: la formazione del ct Yuichi Nakagaichi non è certo da sottovalutare. Si annuncia dunque match importante: chissà che dirà il campo!

LEGGI ANCHE:

RISULTATI JUDO/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: Bellandi ai ripescaggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA