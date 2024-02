DIRETTA/ Italia Gran Bretagna (risultato 11-5) video streaming Rai: fine secondo quarto

DIRETTA ITALIA GRAN BRETAGNA (RISULTATO 11-5): FINE SECONDO QUARTO

Nel secondo quarto l’Italia prova la fuga, realizzando immediatamente il 6-3 su calcio di rigore. Neanche il tempo di riprendere il gioco e Gant punisce le inglesi con il 7-3. Turner riaccorcia le distanze, ma la doppietta di Giustini ed il gol di Cocchiere portano le nostre avversarie addirittura sotto 10-4.

Cutler realizza il 10-5 e prova a dare morale alle sue compagne, ma ad 1.14 arriva la tripletta personale di Giustini, che chiude la seconda frazione di gioco sul severo 11-5. Il Setterosa sta dimostrando tutta la sua superiorità tra le acque qatariote, ma dovrà continuare così anche nei prossimi due atti, senza abbassare la guardia.

DIRETTA ITALIA GRAN BRETAGNA (RISULTATO 5-3): FINE PRIMO QUARTO

All’Aspire Dome di Doha Italia e Gran Bretagna si affrontano in questa gara valida per la prima giornata del girone D dei Mondiali di pallanuoto femminile 2024. Il Setterosa vuole partire con il piede giusto ed è ampiamente favorita quest’oggi. Bianconi la sblocca subito, ma le azzurre vengono riprese immediatamente dal gol di Rogers.

Al minuto 6.07 Galardi riporta avanti le nostre e poco dopo Turner sbaglia il calcio di rigore colpendo in pieno la traversa. A 3.39, allora, Bianconi ne approfitta e realizza la doppietta personale siglando il 3-1. Tafazolli risponde mettendo pressione all’Italia, ma Viacava e Avegno segnano il quarto e quinto gol. Nel finale Brown la riapre.

DIRETTA ITALIA GRAN BRETAGNA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Sta per cominciare la diretta di Italia Gran Bretagna, se volessimo dare uno sguardo alle nostre rivali dovremmo dire che la Nazionale di pallanuoto femminile britannica ha raccolto ben poche soddisfazioni nella sua storia. C’è l’ottavo posto alle Olimpiadi di Londra 2012, alla quale tuttavia partecipò come Nazione organizzatrice in un torneo ad otto squadre chiuso all’ultimo posto con tre sconfitte su tre nel girone, mentre ai Mondiali il migliore piazzamento è un nono posto nel 1986, ma questa sarà appena la quarta partecipazione.

Un pass ottenuto tramite il settimo posto agli Europei del mese scorso, comunque un segnale di miglioramento per la Gran Bretagna. Il Setterosa formato da Silvia Avegno, Sofia Giustini, Lucrezia Cergol, Roberta Bianconi, Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere, Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Aurora Condorelli, Dafne Bettini e Veronica Gant farà dunque il suo debutto contro di loro, parola alla piscina di Doha perché adesso comincia davvero la diretta di Italia Gran Bretagna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA GRAN BRETAGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Gran Bretagna sarà certamente garantita in chiaro per tutti dalla Rai e nello specifico il canale di riferimento, salvo variazioni, dovrebbe essere Rai Sport, che trovate al numero 58 del telecomando. Di conseguenza, ci sarà anche una diretta streaming video di Italia Gran Bretagna, che sarà naturalmente accessibile a tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA GRAN BRETAGNA

ITALIA GRAN BRETAGNA: LA PRIMA DEL SETTEROSA AI MONDIALI!

Italia Gran Bretagna, in diretta alle ore 14.30 italiane di oggi pomeriggio (le 16.30 locali), domenica 4 febbraio, si giocherà nella piscina dell’Aspire Dome di Doha per la prima giornata del girone D dei Mondiali di pallanuoto femminile 2024 che si disputano nella capitale del Qatar. Inizio tutto sommato soft per il nostro Setterosa, che parte nettamente favorito per la vittoria nella diretta di Italia Gran Bretagna, che d’altronde deve essere il primo passo nella ricerca del podio iridato e anche di uno dei due posti ancora a disposizione per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ne parlavamo qualche settimana fa, durante gli Europei che l’Italia ha chiuso al quarto posto: il 2024 della pallanuoto sarà lunghissimo, però naturalmente Doha è una tappa fondamentale, sia perché si tratta di un Mondiale e quindi un torneo già di per sé di altissimo valore, sia perché è l’ultima chance per ottenere un posto ai Giochi. L’Italia lo ha sfiorato già agli Europei, ma la sconfitta nella finale terzo posto contro la Grecia ha rinviato le speranze a Doha, quindi adesso speriamo di iniziare con il piede giusto: tutto andrà secondo le previsioni nella diretta di Italia Gran Bretagna?

DIRETTA ITALIA GRAN BRETAGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Gran Bretagna, possiamo più in generale osservare che il calendario degli sport acquatici in questi ultimi anni è stato stravolto, tanto che ci ritroviamo a vivere il terzo Mondiale nello spazio di un anno e mezzo. Nella scorsa estate a Fukuoka il Setterosa scrisse una pagina di storia battendo gli Stati Uniti nei quarti di finale, ponendo fine alla “dittatura” sportiva delle americane sulla pallanuoto femminile. Poi l’avventura iridata si concluse con il terzo posto, una bella medaglia di bronzo che speriamo di confermare o magari anche migliorare.

Le rivali più pericolose dovrebbero essere sempre le stesse, dall’Olanda alla Spagna e la Grecia per quanto riguarda le altre big europee più gli Usa e l’Australia, con l’importante differenza che tutte queste Nazionali sono già qualificate per Parigi, a differenza nostra che abbiamo solo sfiorato l’obiettivo sia a Fukuoka sia il mese scorso agli Europei. Adesso restano due posti, che andranno alle due migliori classificate di questi Mondiali che non abbiano già conquistato il posto; sarà dunque questo il primo obiettivo dell’avventura iridata che oggi comincerà con la diretta di Italia Gran Bretagna…











