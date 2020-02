Diretta Italia Grecia/ Fed Cup 2020 streaming video tv: gruppo B, 3^ giornata

Italia Grecia, in programma a partire dalle ore 15:00 di venerdì 7 febbraio presso il Tallink Tennis Center di Tallinn, è l’ultima partita che la nostra nazionale di Fed Cup 2020 gioca nel gruppo B interzona: si esaurisce dunque la prima fase ma, vada come vada, le azzurre torneranno in campo subito per affrontare un playoff che definirà il loro destino per il prossimo anno. Dopo aver giocato contro Austria ed Estonia, il terzo ostacolo del girone è rappresentato da una nazionale che già l’anno scorso era a questo livello del torneo, ma dopo il terzo posto nel girone ha perso il playoff contro la Turchia. Avversaria del tutto abbordabile, a patto però che l’Italia faccia l’Italia e cioè confermi nelle sue singolariste una competitività che le ha portate a disputare gli Australian Open, anche se la strada fatta nel primo Slam stagionale non è certo stata lunga. Adesso dunque ci mettiamo ad attendere che prenda il vla la diretta di Italia Grecia, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali che sono legati a questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Italia Grecia, terza giornata in Fed Cup 2020, non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione a meno che all’ultimo minuto la web-tv SuperTennis non ne annunci la messa in onda (in quel caso avreste a disposizione anche il servizio di diretta streaming video, direttamente sul sito www.superntennis.tv visitabile da computer o appunto con PC, tablet e smartphone). Ricordiamo anche il portale ufficiale del torneo, consultabile liberamente su www.fedcup.com, ma anche le relative pagine presenti sui social network: in particolare si possono segnalare facebook.com/FedCup e, su Twitter, @FedCup.

DIRETTA ITALIA GRECIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Grecia è una sfida da vincere, senza se e senza ma: la nazionale ellenica può schierare in Maria Sakkari una delle giocatrici più promettenti sul circuito (attualmente occupa la ventunesima posizione mondiale) ma a parte lei il roster a disposizione del capitano Anastasios Bavelas ci parla di giocatrici che, Fed Cup a parte, non sono abituate a grandi sfide. La seconda miglior singolarista per classifica Wta, Despina Papamichail (compirà 27 anni domenica), è numero 258; addirittura numero 301 per Valentini Grammatikopoulou, la quale se non altro ha un incredibile dato nel torneo con 12 vittorie e 6 sconfitte (ma naturalmente contro avversarie non di primo o anche secondo livello). Insomma, l’Italia dovrebbe avere tutto per superare lo scoglio greco; da vedere come Tathiana Garbin intenderà impiegare le sue singolariste sapendo che tra poco arriverà anche il playoff che sarà importantissimo, perchè potrebbe determinare il nostro cammino nella Fed Cup del prossimo anno e darci anche un’indicazione di quello che sarà il nostro lavoro a livello federale. Ad ogni modo ogni singolo match di tennis parte dallo 0-0 e dunque anche oggi a Tallinn bisognerà partire con questa consapevolezza, pronti però ad aggredire i nostri avversari e mettere subito le cose in chiaro.



