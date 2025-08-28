Diretta Italia Grecia streaming video Rai 2: orario e risultato live della partita del debutto azzurro a Eurobasket 2025 (oggi giovedì 28 agosto)

DIRETTA ITALIA GRECIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso è davvero il momento, sta per cominciare la diretta Italia Grecia e allora potrebbe essere utile ricordare a tutti gli appassionati che cosa ci attenderà nel corso del girone C di Eurobasket 2025 a Limassol. Domani ci sarà un giorno di riposo, poi il weekend sarà davvero intenso, perché gli Azzurri giocheranno sabato alle ore 14.00 contro la Georgia (per comodità indicheremo sempre gli orari italiani) e poi saranno di nuovo attesi in campo anche domenica alle ore 20.30, in quel caso per affrontare la Bosnia.

Lunedì altro giorno di riposo, poi martedì 2 settembre alle ore 20.30 sarà la volta del big-match contro la Spagna, per poi chiudere alle ore 17.15 di giovedì 4 contro i padroni di casa di Cipro. Successivamente il nostro girone incrocerà negli ottavi quello di Francia e Slovenia, che potrebbero essere le due squadre da evitare negli incroci, ma è presto per fare già questi ragionamenti: adesso è meglio cedere la parola allo spettacolo della sempre affascinante diretta Italia Grecia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA GRECIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Agli Europei avremo una doppia copertura per le partite degli Azzurri, quindi la diretta Italia Grecia in tv sarà su Sky Sport, ma anche in chiaro per tutti su Rai 2, di conseguenza raddoppieranno rispetto alle amichevoli anche le opzioni per la diretta streaming video.

DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING VIDEO RAIPLAY

ITALIA GRECIA: INIZIA EUROBASKET 2025!

Finalmente è giunto il giorno: oggi, giovedì 28 agosto, la diretta Italia Grecia segna il primo appuntamento per la nostra Nazionale agli Europei di basket 2025. La palla a due sarà alle ore 20.30 italiane di questa sera dallo Spyros Kyprianou Athletic Center di Limassol, a Cipro, che è uno dei quattro Paesi organizzatori di Eurobasket 2025, secondo la formula ormai consolidata da varie edizioni.

Siamo nel girone C, che comprende gli Azzurri e la Grecia, poi ovviamente i padroni di casa di Cipro e la Spagna, oltre a Georgia e Bosnia, quindi ci sono ben cinque partite da giocare da qui al 4 settembre, per un ritorno subito molto alto e con almeno un paio di big-match che potranno subito dirci molto sulle prospettive dell’Italia del c.t. Gianmarco Pozzecco.

Innanzitutto, la partenza sarà subito forte grazie alla diretta Italia Grecia, che arriva pochi giorni dopo l’amichevole giocata ad Atene proprio contro la Nazionale ellenica e persa di misura dagli Azzurri, con il risultato di 76-74 che comunque ben descrive un match combattuto, nel quale soprattutto nel primo tempo aveva fatto meglio l’Italia.

A fare la differenza in favore della Grecia fu un terzo quarto da incubo per noi, da 27-12 per i nostri avversari che così ribaltarono tutto quello che avevamo costruito in precedenza. Adesso le due squadre tornano ad affrontarsi a distanza di appena sei giorni, anche questa è una particolarità di cui tenere conto per avvicinarci alla diretta Italia Grecia…

DIRETTA ITALIA GRECIA: GLI AZZURRI VERSO IL DEBUTTO

Si farà sul serio da oggi, in un’avventura che speriamo possa durare fino a domenica 14 settembre, ma per presentare la diretta Italia Grecia dobbiamo fare riferimento per il momento soprattutto alle partite amichevoli disputate nelle scorse settimane dal gruppo di coach Pozzecco, in realtà con alterne fortune in termini di risultati. Inizialmente tutto bene, grazie a ben quattro vittorie consecutive fino al convincente successo per 84-72 nel match contro l’Argentina di un paio di settimane fa.

Qualcosa è cambiato settimana scorsa al Torneo dell’Acropoli di Atene. Prima la sconfitta contro la Lettonia, che avevamo già affrontato in precedenza, passando dal +16 del successo di inizio mese al -15 del ko in terra ellenica, poi c’è stata anche la già citata sconfitta contro la Grecia, sia pure al termine di una partita giocata per lunghi tratti molto bene dagli Azzurri. D’altronde le sconfitte possono essere molto utili nel corso della preparazione, sarebbe meglio invece scrivere un finale diverso oggi per la diretta Italia Grecia…