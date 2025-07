Diretta Italia Grecia streaming video Rai 2: orario e risultato live del quarto di finale del Settebello al Mondiali pallanuoto 2025, oggi 20 luglio

DIRETTA ITALIA GRECIA: QUARTO DI FINALE MONDIALE PER IL SETTEBELLO

Da oggi si fa decisamente sul serio: alle ore 10.00 del mattino italiano di domenica 20 luglio ci sarà l’appuntamento di lusso con la diretta Italia Grecia, il primo quarto di finale dei Mondiali pallanuoto 2025 che sono in corso di svolgimento presso l’OCBC Aquatic Centre di Singapore.

L’incrocio è decisamente intrigante: il Settebello se lo è preso grazie alla vittoria contro la Serbia che ha dato all’Italia il primato nel girone e di conseguenza l’esenzione dai playoff, sancita poi definitivamente dal facile successo contro il Sudafrica nella terza e ultima partita della prima fase del torneo iridato.

La Grecia invece è reduce da un Mondiale già molto particolare fino a questo momento per gli ellenici: solamente terzi nel gruppo certamente più ostico a causa di due sconfitte di misura contro Montenegro e Croazia, si sono tuttavia rifatti affrontando la seconda del girone più “debole”, tanto da spazzare via il Brasile con un eloquente 17-5 che non richiede molti commenti.

Insomma, guai ad illudersi che possa essere una partita più semplice perché contro una terza della prima fase. La Grecia è una delle big della pallanuoto e per il Settebello sarà fondamentale sfoderare una prestazione di alto livello per andare poi a giocarsi le medaglie: di certo sarà una domenica mattina molto emozionante grazie alla diretta Italia Grecia…

ITALIA GRECIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

I riferimenti sono ormai noti: la diretta Italia Grecia in tv sarà in chiaro su Rai 2 oppure sui canali di Sky Sport, con doppia opzione anche per la diretta streaming video, in particolare su Rai Play per tutti.

DIRETTA ITALIA GRECIA: COME CI ARRIVANO GLI AZZURRI?

In vista della diretta Italia Grecia, possiamo dire che finora il Settebello ha avuto una grande sfida contro la Serbia, vinta ai rigori al termine di un incontro emozionante e combattuto, fra le più intense della prima fase dei Mondiali pallanuoto 2025, circondata da due partite molto più tranquille.

Al debutto contro la Romania l’Italia ha sofferto nel primo quarto ma poi ha preso decisamente il largo, contro il Sudafrica invece è stata una pura e semplice formalità per sigillare il primato, un messaggio comunque importante alla concorrenza nel torneo del riscatto dopo la beffa olimpica.

Per la Grecia invece è un bilancio molto particolare: il playoff contro il Brasile vinto così largamente ci dice che gli ellenici come valore non sarebbero di certo una terza, però avere perso sia contro la Croazia sia contro il Montenegro indica qualche difficoltà nelle partite combattute. Un fattore che l’Italia ha il dovere di provare a sfruttare: anche questo potrebbe essere un incontro deciso sul filo dell’equilibrio e allora speriamo che il Settebello possa avere qualcosa in più dei rivali nella diretta Italia Grecia…