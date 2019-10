Diretta Italia Grecia/ Streaming video Rai: azzurri per il pass agli Europei 2020!

Italia Grecia si gioca alle ore 20:45 di sabato 12 ottobre, e presso lo stadio Olimpico di Roma la nostra nazionale torna in campo per affrontare la settima giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Ormai, anche volendo fare tutti gli scongiuri del caso, il pass per la fase finale del torneo è cosa fatta: con sei vittorie in altrettante partite gli azzurri stanno dominando il girone, in settembre hanno ottenuto due successi esterni e messo 6 punti tra loro e la Finlandia, ma soprattutto una distanza di 9 lunghezze rispetto all’Armenia, che la coprirebbe eventualmente ottenendo 10 punti nelle ultime quattro gare (e ammettendo che l’Italia resti a secco). Discorso diverso per la Grecia, ormai eliminata: gli ellenici sono in crisi, non hanno mai trovato ritmo in queste qualificazioni e si trovano a 5 punti, ormai tagliati fuori da qualunque discorso a meno di un miracolo. Aspettando allora la diretta di Italia Grecia, valutiamo il modo in cui le due nazionali potrebbero scendere in campo all’Olimpico analizzando in maniera più approfondita le scelte dei due Commissari Tecnici in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Grecia sarà trasmessa sulla televisione di stato, come tutte le partite della nostra nazionale di calcio: appuntamento classico su Rai Uno, disponbile anche in alta definizione ed eventualmente accessibile attraverso il decoder di Sky (per gli abbonati), darà la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito www.raiplay.it.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GRECIA

Italia Grecia sarà affrontata da Roberto Mancini con il consueto 4-3-3, modulo che sta esprimendo al massimo il valore dei giocatori: di fatto i dubbi sono due, ovvero il ruolo di terzino destro con Di Lorenzo e D’Ambrosio a giocarsela, e quello di prima punta dove il capocannoniere di Serie A Immobile è insidiato da un Belotti in buona forma. Possibile la staffetta tra una partita e l’altra, per il resto vedremo Bonucci e Alessio Romagnoli davanti a Gigio Donnarumma con Spinazzola a sinistra, il solito centrocampo comandato da Jorginho con la qualità sulle mezzali di Barella e Verratti e poi il tridente completato da Federico Chiesa e verosimilmente Lorenzo Insigne. Pochi dubbi anche per Johan Van’t Schip, soprattutto perché gli obiettivi a breve termine sono andati: dunque Barkas in porta, Siovas prenderà il posto di Manolas (assente) al fianco di Papastathopoulos al fianco di una difesa completata da Bkakais e Tsimikas sulle fasce, a centrocampo invece dovrebbe esserci la cerniera formata da Samaris (che può giocare anche più avanti) e Bouchalakis. Tre trequartisti: Fetfatzidis (visto a lungo in Italia) e Masouras larghi per favorire gli inserimenti centrali di Vrousai, Koulouris potrebbe avere la meglio per il ruolo di centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai, che ha fornito le quote per Italia Grecia, dice che gli azzurri sono nettamente favoriti: vale poco il segno 1 che identifica la vittoria, ovvero 1,19 volte la somma messa sul piatto, mentre per il successo degli ellenici (segno 2) il guadagno sarebbe corrispondente a ben 16,00 volte quanto avrete investito con questo bookmaker. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita pari a 6,25 volte la cifra puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA