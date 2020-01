Diretta Italia Grecia/ Streaming video Rai: esordio agli Europei di pallanuoto 2020

Italia Grecia si gioca alle ore 20:30 di martedì 14 gennaio, presso la Duna Arena di Budapest: la partita rappresenta l’esordio del Settebello agli Europei di pallanuoto 2020, siamo nel gruppo D che comprende anche Francia e Georgia. La formula del torneo è quella che abbastanza regolarmente accompagna le manifestazioni di questo sport: ci sono quattro gironi all’italiana con le nazionali che si affrontano ad una ad una (ovviamente con partite di sola andata), al termine di questa fase le prime di ciascun raggruppamento accedono direttamente al tabellone dei quarti di finale mentre seconde e terze dovranno disputare il playoff per qualificarsi. L’obiettivo dell’Italia, sempre guidata da Sandro Campagna, è evidente: vincere il gruppo D in modo da giocare una partita in meno e soprattutto diminuire i rischi di una precoce eliminazione. Le premesse per centrare il traguardo ci sono tutte, e allora vediamo quello che succederà nella diretta di Italia Grecia della quale possiamo intanto presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Grecia sarà trasmessa sui canali della televisione di stato, nello specifico su Rai Sport e Rai Sport + che trovate ai numeri 57 e 58: la partita di pallanuoto sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati che, in alternativa, la potranno seguire anche sul sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi e in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA GRECIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Grecia rappresenta la partita più ostica che il Settebello affronta nel girone degli Europei di pallanuoto 2020: la nazionale ellenica è reduce dai quarti di finale centrati al Mondiale e agli Europei di due anni fa, e in termini generali stiamo parlando di una delle federazioni più influenti in questo sport. L’Italia però, forte del suo status di campione del mondo in carica, parte favorita e, qualora dovesse centrare la vittoria, avrebbe sostanzialmente in tasca il primo posto nel gruppo D: sia la Francia che la Georgia infatti hanno raggiunto gli Europei attraverso le qualificazioni e sono nazionali che non possono competere con la potenza del Settebello. Una competizione come quella continentale va affrontata giorno per giorno, e sarà necessario centellinare le forze: oggi è il 14 gennaio e già tra 12 giorni è prevista la finale, il che significa che anche saltando i playoff si dovrebbero giocare sei partite nello spazio di nemmeno due settimane. Anche per questo motivo il Settebello è chiamato a vincere il girone, disputare una gara in meno potrebbe fare tutta la differenza del mondo dal punto di vista fisico…



