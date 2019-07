Diretta Italia Grecia/ Streaming video Rai: quarto di finale complicato

Italia Grecia, in diretta dal Nambu University Aquatics Center di Gwangju, è la partita di pallanuoto maschile per i Mondiali di nuoto 2019 in programma oggi martedì 23 luglio, con fischio d’inizio previsto per le ore 18,30 locali, e quindi le 11,30 italiane. Il Settebello approda ai quarti di finale nel tabellone maschile della pallanuoto alla manifestazione iridata di stanza in Corea del sud: obbiettivo dichiarato della squadra del ct Sandro Campagna ovviamente è trovate il biglietto per l’accesso alle semifinali del torneo mondiale e quindi riscattarsi completamente dalla delusione rimediata nel 2017 a Budapest, quando fu la Croazia (poi oro) a sbatterci fuori dal tabellone proprio ai quarti di finale. La chance dei riscatto si accenderà quindi questa mattina (o notte coreana): il Settebello se la giocherà contro la Grecia, avversario non semplice, che pure due anni fa in Ungheria fu medaglia di legno.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE ITALIA GRECIA

Dobbiamo ricordare che la diretta tv di Italia Grecia ai Mondiali di pallanuoto 2019 a Gwangju sarà trasmessa da Rai Due (canale numero 2 del telecomando): di conseguenza sarà possibile assistere alla partita del Settebello anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA GRECIA: I PRECEDENTI

Come abbiamo visto prima, la diretta Italia Grecia oggi mette in palio una posta molto alta, ovvero il biglietto per le semifinali della pallanuoto maschile ai Mondiali di Gwangju 2019. Si tratta quindi di un appuntamento davvero da non perdere per i ragazzi di Sandro Campagna che pure fino ad ora ci hanno mostrato uno stato di forma impeccabile. Il Settebello si è quindi preparato alla grande in vista della manifestazione iridata e lo abbiamo visto anche nella fase a gironi. I nostri azzurri infatti si sono imposti alla grande nel match di esordio contro il Brasile, battuto per 14-5, ma pure hanno dimostrato compattezza e solidità contro il Giappone (battuto per 9-7) e la Germania, dove abbiamo strappato il pass per l’accesso diretto ai quarti. Cammino più complicato invece per la nazionale maschile greca della pallanuoto. Dopo aver battuto 26-3 la Corea del sud, la squadra nostra avversaria questa mattina ha pareggiato contro Montenegro e poi è stata sonoramente sconfitta dalla Serbia per 9-3. La Grecia quindi si è giocata ai play off il biglietto per i quarti e qui ha avuto la meglio sugli USA per 11-9. Si annuncia quindi un match davvero infuocato oggi per gli azzurri, che faranno di tutto per non deludere le alte aspettative degli appassionati.



