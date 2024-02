DIRETTA/ Italia Grecia (risultato 0-0) video streaming Rai: in acqua, si gioca! (Mondiali 2024, 13 febbraio)

DIRETTA ITALIA GRECIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, sta davvero per cominciare la diretta di Italia Grecia, partita di cui abbiamo già ricordato l’ultimo precedente, cioè la bellissima vittoria per 15-8 del Settebello nella fase a gironi degli Europei del mese scorso. Tuttavia bisogna anche ricordare che la Grecia sta vivendo il periodo migliore di tutta la sua storia nella pallanuoto maschile, con l’argento olimpico di Tokyo che è stata la prima medaglia di sempre ai Giochi, mentre ai Mondiali c’erano al massimo due bronzi, gli ellenici nel 2022 ne hanno aggiunto un terzo e nel 2023 ecco l’argento.

Stiamo quindi parlando dei vice-campioni in carica sia alle Olimpiadi sia ai Mondiali. La qualificazione olimpica era già in cassaforte per la Grecia proprio grazie alla finale mondiale di Fukuoka 2023, adesso è arrivata anche per il Settebello, insieme a Serbia, Croazia e Montenegro: otto squadre su dodici a Parigi saranno europee, ma d’altronde è anche giusto così, considerando che nei quarti a Doha ci sono esattamente queste stesse otto Nazionali europee. Adesso però conta solo il presente: cediamo la parola alla piscina per seguire finalmente la diretta di Italia Grecia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Grecia sarà garantita, come per tutti i Mondiali 2024 di pallanuoto, in chiaro per tutti dalla Rai: il canale di riferimento dovrebbe essere Rai Sport, numero 58 del telecomando, ma con possibilità anche di finestre su Rai Due. Ricordiamo che sarà possibile assistere alla partita anche tramite il servizio di diretta streaming video di Italia Grecia, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app.

ITALIA GRECIA: VERSO LA ZONA MEDAGLIE!

Italia Grecia, in diretta dalla piscina dell’Aspire Dome di Doha con fischio d’inizio alle ore 15.30 italiane (le 17.30 locali) di oggi pomeriggio, martedì 13 febbraio, sarà il quarto di finale del Settebello per i Mondiali di pallanuoto maschile 2024 in corso nella capitale del Qatar, curiosamente la stessa partita vissuta ieri al femminile. La posta in palio sarà altissima, però un obiettivo fondamentale è già stato raggiunto: la diretta di Italia Grecia avrà naturalmente il fascino di una partita che mette in palio la qualificazione alle semifinali di un Mondiale, ma già il successo di domenica contro gli Stati Uniti ha garantito al Settebello la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Infatti, ai quarti di finale ci sono quattro squadre che avevano già in tasca il pass (compresa la Grecia) e allora le altre quattro si sono presi gli ultimi posti in palio. Risolta questa pratica, che era l’obiettivo minimo fondamentale in questi Mondiali di pallanuoto per il Settebello del c.t. Sandro Campagna, adesso si potrà giocare con più serenità, inseguendo il sogno del quinto titolo iridato, con il quale la Nazionale di pallanuoto staccherebbe quelle di calcio e pallavolo, attualmente a quattro come il Settebello. Match sicuramente affascinante, che cosa ci dirà la diretta di Italia Grecia?

DIRETTA ITALIA GRECIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Grecia ci offrirà quindi una partita di sicuro fascino, che il Settebello potrà affrontare con maggiore serenità, forse proprio ciò che ci è mancato finora. La vittoria solo sfiorata contro l’Ungheria ha complicato il cammino dell’Italia, che poi ha vinto contro la Romania ma sbagliando addirittura cinque rigori (chiaro segno di eccessiva pressione) e ha faticato per piegare gli Usa, partita che però ci ha dato la fondamentale qualificazione olimpica.

Adesso quindi finalmente si può pensare “solo” al Mondiale, affrontando la Grecia che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, diventando una super-potenza della pallanuoto maschile, che però noi abbiamo battuto nettamente già il mese scorso agli Europei, primo atto del pazzesco 2024 della pallanuoto internazionale. Quella sera il Settebello fu davvero meraviglioso, ripetersi anche oggi sarebbe una sorta di ipoteca sulla semifinale, ma naturalmente noi non possiamo fare altro che attendere il verdetto che emergerà dalla diretta di Italia Grecia…











