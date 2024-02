DIRETTA ITALIA GRECIA/ Video streaming Rai: parla Carlo Silipo (Mondiali pallanuoto 2024, 12 febbraio)

DIRETTA ITALIA GRECIA: PARLA SILIPO

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Italia Grecia, ci sembra doveroso fare un passo indietro alla vittoria ottenuta giovedì scorso per 12-8 contro il Canada, che aveva permesso al Setterosa di chiudere al primo posto il girone, con soddisfazione da parte di Carlo Silipo. Questo dunque era stato il commento del c.t. del Setterosa per il sito della Federnuoto al termine della partita: “Abbiamo raggiunto il quarto di finale che probabilmente giocheremo contro la Grecia (non vi era ancora la certezza, ndR). Sarà una nuova battaglia e intendiamo prenderci la rivincita della finale per il bronzo all’Europeo. Dopo un inizio difficile ci siamo espressi bene con buone percentuali in attacco e in superiorità. Molto buone anche le prestazioni in difesa. Queste partite sono sempre difficili da giocare e servono calma e sangue freddo anche quando ci sono difficoltà iniziali”.

C’era stato spazio anche per un pensiero commosso alla memoria di Giuseppe La Della, mentre la chiusura del c.t. Silipo era stata chiara: “Le ragazze mi sono piaciute ed ora perfezioneremo al meglio la preparazione per la fase finale riposando un giorno in più”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Grecia sarà garantita, come per tutti i Mondiali 2024 di pallanuoto, in chiaro per tutti dalla Rai: il canale di riferimento dovrebbe essere Rai Sport, numero 58 del telecomando, ma con possibilità anche di finestre su Rai Due. Ricordiamo che sarà possibile assistere alla partita anche tramite il servizio di diretta streaming video di Italia Grecia, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app.



UN QUARTO CHE VALE DOPPIO!

Italia Grecia, in diretta dalla piscina dell’Aspire Dome di Doha con fischio d’inizio alle ore 18.30 italiane (le 20.30 locali) di stasera, lunedì 12 febbraio, sarà il quarto di finale che coinvolge il Setterosa per i Mondiali di pallanuoto femminile 2024 in corso nella capitale del Qatar. Sarà naturalmente una partita di fondamentale importanza, sia perché la diretta di Italia Grecia ci dirà se le Azzurre entreranno fra le prime quattro oppure dovranno accontentarsi dei piazzamenti di rincalzo, come sempre nei quarti di finale di un grande torneo, ma stavolta c’è in ballo anche la qualificazione alle Olimpiadi Parigi 2024 per il Setterosa. Ai Giochi c’è già la nazionale ellenica grazie alla vittoria proprio contro l’Italia nella finale terzo posto degli Europei del mese scorso, ottenere la rivincita oggi sarebbe doppiamente importante per le ragazze del c.t. Carlo Silipo.

In questi ultimi anni l’Italia si sta specializzando in tornei di altissimo livello che però ci lasciano sempre a un passo dall’obiettivo principale: l’anno scorso ai Mondiali di Fukuoka ci fu un bellissimo terzo posto, con tanto di capolavoro contro gli Usa proprio ai quarti, ma la qualificazione era per le due finaliste; agli Europei sarebbe servito vincere la finale per il terzo posto, che invece andò alla Grecia per un solo gol di scarto. Il Setterosa è sicuramente fra le Nazionali più forti del mondo, ma oggi dovrà dare una risposta anche in termini di personalità, perché ci si gioca moltissimo sia per questi Mondiali sia in ottica olimpica: che cosa ci dirà la diretta di Italia Grecia?

DIRETTA ITALIA GRECIA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo quindi capito che la diretta di Italia Grecia avrà una posta in palio altissima, perché innanzitutto è il quarto di finale di un Mondiale e quindi naturalmente potrebbe aprirci le porte per la terza semifinale iridata consecutiva, dopo Budapest 2022 che vide il Setterosa quarto e Fukuoka 2023 che vide invece il già citato terzo posto per l’Italia; inoltre stasera sapremo molto meglio quale sarà il cammino verso le Olimpiadi, magari festeggeremo la certezza di un obiettivo già matematico, oppure tutto potrebbe complicarsi parecchio.

Finora che cosa abbiamo visto da parte del Setterosa in questi Mondiali di pallanuoto femminile 2024? Le prime due partite della fase a gironi ci hanno dato le prevedibili larghe vittorie contro Gran Bretagna e Sudafrica, ma le indicazioni più significative sono arrivate naturalmente dal successo di giovedì contro il Canada nella terza giornata, un bel 12-8 risalendo con forza da un inizio di partita complicato per vincere con pieno merito e pure soffrendo solo il minimo indispensabile. Adesso però siamo giunti ad un vero e proprio bivio, che naturalmente renderà ancora più affascinante la diretta di Italia Grecia…

