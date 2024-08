DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING: ULTIMA SPIAGGIA? (PALLANUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024, 2 AGOSTO)

È già aria di ultima spiaggia purtroppo con la diretta Italia Grecia, perché il Setterosa e le elleniche sono ancora fermi al palo nel girone B del torneo di pallanuoto femminile alle Olimpiadi Parigi 2024, con due sconfitte a testa prima del loro confronto nella piscina del Paris Aquatic Centre alle ore 15.35 di oggi pomeriggio, venerdì 2 agosto, la partita che non si può sbagliare. Le ragazze del c.t. Carlo Silipo hanno cominciato perdendo per 9-8 contro la Francia padrona di casa, teoricamente poteva essere la partita più facile e logicamente da quel momento tutto si è fatto più difficile.

In seguito è arrivata la pesante sconfitta per 10-3 contro gli Usa: un ko si poteva forse mettere in conto, ma non con un parziale così netto, che ha confermato tutte le difficoltà del Setterosa in questo momento. La Grecia d’altronde contro gli Stati Uniti ha perso 15-6, prima di cedere contro la Spagna con un più dignitoso 10-8, ma pure le elleniche non possono più sbagliare. La posta in palio sarà altissima, quanto ne uscirà condizionata la diretta Italia Grecia?

DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gli appassionati di pallanuoto sanno che il canale di riferimento per la diretta tv Italia Grecia potrebbe essere Rai Sport, numero 58 del telecomando, più che Rai Due. Per gli abbonati, le indicazioni sono invece naturalmente per i canali di Eurosport; infine, la diretta streaming video Italia Grecia sarà per tutti con sito o app di Rai Play, mentre un abbonamento a Discovery Plus vi offre la possibilità di seguire integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA GRECIA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

ITALIA GRECIA PALLANUOTO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già illustrato la situazione che rende fondamentale la diretta Italia Grecia, infatti il torneo di pallanuoto femminile prevede due gironi da cinque nei quali si qualificano per i quarti di finale le prime quattro di ciascun gruppo. La sensazione è che siano proprio Italia e Grecia a rischiare di più, anche se le elleniche in seguito avranno ancora il match contro la Francia, che potrebbero di nuovo coinvolgere nella bagarre – potrebbe infatti esserci anche un arrivo a tre con una vittoria a testa.

Ecco allora che è il Setterosa ad essere messo peggio, perché la chiusura per noi sarà contro la Spagna, contro la quale cogliere un successo sarebbe oggettivamente assai più complicato e in realtà addirittura inutile, perché non raddrizzerebbe gli scontri diretti negativi. Insomma, nessun calcolo o ragionamento: oggi bisogna vincere, altrimenti l’avventura alle Olimpiadi Parigi 2024 sarà già finita. Non serve aggiungere altro per seguire con la massima attenzione la diretta Italia Grecia…