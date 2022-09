Diretta Italia Grecia/ Streaming video Rai: vogliamo la finale! (Europei pallanuoto)

DIRETTA ITALIA GRECIA: IL SETTEROSA SOGNA LA FINALE!

Italia Grecia è in diretta dalla Spaladium Arena di Spalato, alle ore 20:30 di mercoledì 7 settembre: torna in vasca il Setterosa, che due giorni fa ha eliminato la nazionale padrona di casa con un perentorio 16-8 e dunque si è presa la qualificazione alla semifinale degli Europei pallanuoto 2022 dove affronterà le elleniche, reduci a loro volta da una bella vittoria contro Israele (14-4). Si tratta di una partita certamente tosta, come lo sarà l’eventuale finale: dall’altra parte del tabellone c’è Olanda Spagna, due nazionali che rappresentano l’élite della pallanuoto europea e mondiale.

L’Italia però si è comportata benissimo in questi Europei pallanuoto 2022, e dunque ci sono tutte le premesse per arrivare in fondo: vedremo quello che succederà nella diretta di Italia Grecia, saranno certamente 32 minuti di grande intensità tra due ottime squadre, il Setterosa di Carlo Silipo è pronto a scrivere un’altra bella pagina di storia e invece noi siamo pronti a valutare il match, anticipandone ora quelli che potrebbero essere i temi principali.

DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche la diretta tv di Italia Grecia sarà trasmessa sui canali della televisione di stato: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, come già è stato per tutte le partite del Setterosa negli Europei pallanuoto 2022, e in questo caso il riferimento sarà Rai Sport + HD che trovate al numero 58 del vostro telecomando. L’alternativa è come al solito rappresentata dal servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA GRECIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo allora alla diretta di Italia Grecia: una partita che come detto il Setterosa non deve sottovalutare, perché la nazionale ellenica è salita sul secondo gradino del podio europeo per tre volte nella sua storia, l’ultima quattro anni fa, e ha anche vinto un Mondiale nel 2011. Certo: è passato del tempo, ma comunque il movimento della pallanuoto in Grecia resta di primo livello. Intanto possiamo ricordare che in questa competizione a Spalato la nazionale ellenica è arrivata seconda nel gruppo A.

La sconfitta decisiva è stata quella contro l’Olanda (8-13) ma poi sono state battute Ungheria e Croazia come anche Germania e Romania, con un totale di 78 gol segnati e 31 incassati. Il Setterosa si presenta alla semifinale da imbattuta, con il successo sulla Spagna nel gruppo B come perla di un cammino che ha confermato come le velleità siano quelle di andare a prendersi la medaglia d’oro. Eventualmente ci saranno altri due ostacoli da superare: vedremo intanto se questa diretta di Italia Grecia ci porterà in finale, poi faremo le valutazioni del caso sull’ultimo atto degli Europei pallanuoto 2022…

