Diretta Italia Grecia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per il torneo dell'Acropoli, oggi venerdì 22 agosto 2025.

DIRETTA ITALIA GRECIA (RISULTATO 40-30): INTERVALLO LUNGO

Inizia il secondo quarto tra Italia e Grecia. Niang da due per il 22-16. Kalaitzakis per il 24-19. Grandissima tripla di Akele, 28-23. Ancora Akele, Italia che vola sul 30-27. Tripla di Pajola, Italia che vola sul 33-27. Melli appoggia a canestro, 37-30. Tripla di Fontecchio per il 40-30! Si va all’intervallo lungo, Italia che continua a brillare. (agg. Umberto Tessier)

DOVE VEDERE LA DIRETTA ITALIA GRECIA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre per la diretta tv di Italia Grecia l’appuntamento è su Sky Sport Basket, con la relativa diretta streaming video che sarà garantita da Sky Go e Now Tv.

FINE PRIMO QUARTO!

Inizia il match tra Italia e Grecia. Fontecchio da tre per il 3-3. Kostas Antetokounmpo mette i punti dell’11-7. Bomba da tre di Melli, 16-10. Zougris da due, 16-14. Grandissimo movimento di Niang che poi trova il canestro del 20-14. Zougris prima della sirena trova il tiro da due, il primo quarto termina sul 20-16, ottima prova degli azzurri fino ad ora. Sugli scudi Fontecchio. (agg. Umberto Tessier)

PALLA A DUE!

Tutto davvero pronto per la diretta Italia Grecia, che si gioca a due anni di distanza sempre per il torneo dell’Acropoli: bisogna dunque tornare al 2023, precisamente il 10 agosto, per trovare questo precedente che in quel caso lanciava la nostra nazionale verso i Mondiali. L’Italia, in una versione del tutto simile a quella di oggi, si era imposta con il risultato di 74-70 e il brivido finale; ottime le prestazioni di Marco Spissu, Gabriele Procida e Giampaolo Ricci che nel quarto periodo avevano trovato i canestri decisivi per impedire alla Grecia di avvicinarsi, in particolare il playmaker aveva sigillato la nostra vittoria con un 2/2 dalla lunetta.

Ai Mondiali l’Italia aveva fatto benissimo nelle prime fasi, ma il sogno si era infranto in un quarto di finale impossibile contro gli Usa: 100-63 per i nostri avversari (poi comunque quarti) e avevamo chiuso ottavi perdendo anche contro Lettonia e Slovenia. La Grecia invece era stata eliminata al secondo girone: aveva perso di 25 contro la Lituania e in volata contro il Montenegro. Per entrambe dunque l’occasione del riscatto, ma prima appunto c’’è un’ultima amichevole da affrontare prima di volare a Limassol: mettiamoci comodi, perché la palla a due per la diretta Italia Grecia è davvero dietro l’angolo! (agg. di Claudio Franceschini)

UN GRANDE ANTIPASTO!

La diretta Italia Grecia, che va in scena alle ore 19:00 di venerdì 22 agosto per il torneo dell’Acropoli, fornisce uno straordinario antipasto di quelli che saranno gli Europei basket 2025: infatti il prossimo giovedì saranno proprio queste due nazionali a incrociare le armi nella prima partita del girone.

Quale migliore occasione dunque per testare la condizione e valutare a pochi centimetri di distanza gli avversari? Lo sa bene Gianmarco Pozzecco, che ha già affrontato la Trentino Cup e poi due amichevoli di lusso contro Lettonia (poi ritrovata ieri) e Argentina, constatando l’ottimo livello del gruppo azzurro.

All’inizio della settimana poi si è aggregato anche Danilo Gallinari, reduce dal primo titolo in carriera che ha vinto a Porto Rico: adesso c’è davvero tutto per affrontare gli Europei nel migliore dei modi.

Vedremo intanto come procederanno le cose nella diretta Italia Grecia, una sfida sempre classica e che ci mette di fronte ad una nazionale che forse, per il talento e i giocatori che ha sempre prodotto, ha vinto molto meno di quanto avrebbe potuto e soprattutto in epoca recente, ma rimane comunque temibilissima anche perché può fregiarsi di Giannis Antetokounmpo.

DIRETTA ITALIA GRECIA: SFIDA SEMPRE TOSTA

Ci prepariamo allora alla diretta Italia Grecia: tra le novità degli ultimi giorni bisogna dire che Pozzecco ha tagliato Luca Severini dalla lista dei giocatori che andranno agli Europei, e purtroppo ha perso per infortunio Stefano Tonut che è sempre stato molto utile al nostro gruppo. La Grecia è allenata da una leggenda come Vassilis Spanoulis: particolare non indifferente, da coach l’ex playmaker ha recentemente condotto il Monaco alla finale di Eurolega, dunque il suo apprendistato è durato ben poco e, come detto, i giocatori nel suo roster sono di tutto rispetto a partire da Antetokounmpo, dominante in ambito FIBA.

A lui sarà affiancato un playmaker di straordinario talento e incisività come Kostas Sloukas, veterano di mille battaglie che, se parliamo di Eurolega, l’ha vinta una volta di più con il Panathinaikos; una squadra che però, come già accennato, da tempo non vince e infatti ha raccolto il suo ultimo grande podio (un terzo posto) addirittura nel 2009, sedici anni fa, proprio agli Europei. Resta il fatto che anche contro gli ellenici, soprattutto contro di loro, dovremo fare i conti nel girone di Limassol agli Europei: intanto, iniziamo a studiare i nostri avversari in questa partita valida per il torneo dell’Acropoli.