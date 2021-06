Diretta Italia Grecia/ Streaming video tv: si chiude il girone (Europei basket donne)

DIRETTA ITALIA GRECIA: SI CHIUDE IL GIRONE DI VALENCIA

Italia Grecia, in diretta dal Pavelló Municipal Font de Sant Lluís di Valencia, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 20 giugno 2021, per la terza e ultima giornata del girone B degli Europei di basket femminili 2021, che sono organizzati congiuntamente da Francia e Spagna.

Siamo dunque all’ultimo atto: la diretta di Italia Grecia sancirà definitivamente la classifica di questo gruppo che, come da formula della manifestazione, promuove la prima classificata direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza vanno agli spareggi. Grazie alla vittoria contro il Montenegro di venerdì l’Italia è ora in una buona posizione, ma va completata l’opera vincendo contro la Grecia fanalino di coda.

Spareggi che, di fatto, sono definibili come ottavi di finale per trovare appunto le quattro squadre che si aggiungeranno nei quarti alle vincitrici dei gironi. Ad appena un mese dalle Olimpiadi di Tokyo, per chi volerà in Giappone questo è un banco di prova fondamentale, mentre per le altre Nazionali di basket femminile – Italia compresa – è l’appuntamento cardine della stagione. Che cosa succederà in Italia Grecia?

DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Grecia sarà garantita, come già per i precedenti impegni dell’Italia in questi Europei di basket femminile 2021, per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport. Di conseguenza, dobbiamo segnalare che pure la diretta streaming video tramite Sky Go sarà ovviamente riservata agli abbonati Sky.

DIRETTA ITALIA GRECIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Grecia costituirà fatalmente lo spartiacque per l’avventura della nostra Nazionale agli Europei di basket femminile 2021. L’avventura è cominciata giovedì contro la Serbia, debutto contro la squadra più forte del girone con sconfitta ma solo ai supplementari, poi c’è stata la partita di venerdì vinta bene contro il Montenegro, un sospirato giorno di riposo ieri e adesso si torna in campo per dare tutto nella partita che darà al girone il suo volto definitivo. L’Italia del basket femminile è come sempre a caccia di una scintilla che possa spingerla tra le grandi almeno a livello europeo: la stella è sicuramente Cecilia Zandalasini, qualche segnale di crescita negli ultimi anni c’è stato, anche se la nostra ultima apparizione alle Olimpiadi risale ancora ad Atlanta 1996. Da allora è passato un quarto di secolo, non ci saremo nemmeno a Tokyo e di conseguenza questi Europei sono il vertice della stagione per le ragazze di coach Marco Crespi: sarebbe un peccato fallire in Italia Grecia…

