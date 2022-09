Diretta Italia Grecia/ Streaming video tv: si fa sul serio, Europei basket 2022

Italia Grecia, in diretta con palla a due alle ore 21.00 di questa sera, sabato 3 settembre 2022, dal Mediolanum Forum di Assago (Milano), è la partita di basket che forse il primo vero esame per la Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco agli Europei di basket 2022, che sono co-organizzati proprio dall’Italia con uno dei gironi della prima fase a Milano, mentre la Germania ospiterà poi anche la fase finale di EuroBasket 2022. Intanto stasera la diretta di Italia Grecia dovrebbe offrirci un match molto interessante, con il quale cresce il coefficiente di difficoltà per l’Italia rispetto all’esordio di ieri sera, che ci aveva visti sfidare l’Estonia, naturalmente sempre al Forum.

Il girone di Milano è il gruppo C degli Europei di basket 2022: dopo avere sfidato l’Estonia e oggi la Grecia, ci sono anche Ucraina, Croazia e Gran Bretagna, che saranno in quest’ordine le nostre avversarie nei prossimi giorni. Gli appassionati sicuramente lo sanno benissimo, ma potrebbe servire ancora un ripasso sulla formula: girone da sei squadre, serve entrare fra le prime quattro per avanzare agli ottavi di finale con cui comincerà la successiva fase ad eliminazione diretta, dove le prime di ogni gruppo incrociano una quarta e le seconde sfidano le terze. Chiudere più in alto possibile sarà importante: che cosa ci dirà la diretta di Italia Grecia?

DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Grecia sarà trasmessa su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: dunque per quanto riguarda la televisione gli Europei di basket saranno un appuntamento riservato agli abbonati del satellite, con la possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, fornita però anche dalle piattaforme Now TV ed ElevenSports.

DIRETTA ITALIA GRECIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Grecia, naturalmente questa partita ci farà entrare definitivamente nell’atmosfera degli Europei di basket 2022, primo vero esame per la Nazionale del c.t. Gianmarco Pozzecco per capire se questa Italia possa farci divertire almeno come quella di Meo Sacchetti, che un anno fa ci ha riportato alle Olimpiadi per la prima volta da Atene 2004. Intanto l’Italia ha raccolto settimana scorsa due importanti vittorie per le qualificazioni ai Mondiali 2023, traguardo senza dubbio adesso molto vicino, adesso però siamo giunti finalmente al momento più importante dell’anno per l’Italia del basket.

Con tutto il rispetto dell’Estonia, la Grecia è un’altra cosa: Panathinaikos e Olympiakos sono due storiche big del basket europeo a livello di club e forniscono diversi giocatori alla Nazionale ellenica, che poi naturalmente ha anche i rinforzi dei big che giocano all’estero, dal capitano Nick Calathes fino naturalmente ad alcune stelle NBA, con Giannis Antetokounmpo che è naturalmente il nome di spicco assoluto. Potrebbe farsi sentire maggiormente oggi l’assenza di Danilo Gallinari, mentre in termini di personalità dovremo fare un salto rispetto alle recenti amichevoli contro Francia e Serbia, giocate bene ma infine perse.

