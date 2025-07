Diretta Italia Inghilterra donne streaming video Rai 1: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale degli Europei 2025.

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA DONNE (RISULTATO 0-0): BRONZE GRAZIATA DALL’ARBITRO!

L’inizio della partita è caratterizzato da una fase di studio, con l’Inghilterra che cerca di prendere il controllo del gioco e l’Italia che si difende in modo ordinato, puntando sulle ripartenze. Al 9’, un intervento pericoloso di Bronze su Bonansea, piede alto sul pallone, porta a una punizione per le azzurre: l’Italia chiede il giallo, ma l’arbitro si limita a un richiamo verbale. All’11’ arriva il primo tiro nello specchio della porta: James calcia al volo di esterno destro, ma Giuliani para facilmente a terra. Al 17’ le azzurre cercano di spingere sulla fascia sinistra, ma Bonansea viene ben arginata dalla difesa inglese. Al 20’ le britanniche sfiorano il vantaggio con Russo, che protegge palla, si gira e tira, senza però trovare la porta. (agg. di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE ITALIA INGHILTERRA DONNE

Saremo su Rai Uno per la diretta Italia Inghilterra donne, che di conseguenza potrà essere seguita anche su Rai Play con il servizio di diretta streaming video. CLICCA QUI PER ITALIA INGHILTERRA DONNE SU RAIPLAY

SI COMINCIA!

Eccoci davvero alla diretta Italia Inghilterra donne: per le azzurre il dato relativo alle semifinali degli Europei di calcio femminile dice che, sia pure con formula diversa, ne sono arrivate sei nelle prime sette edizioni, e solo in due di queste l’Italia è riuscita a volare in finale. Nel 1993 avevano deciso i rigori contro la Germania, dopo che Carolina Morace ci aveva salvato a sei minuti dal 90’; due anni dopo l’Italia era addirittura fuori dalla fase finale, ma nel 1997 era tonata in finale stavolta battendo la Spagna, reti di Silvia Fiorini e ancora Morace, e quella come detto resta l’ultima semifinale azzurra agli Europei. Con questa semifinale l’Inghilterra fa sette agli Europei: tre volte è andata in finale, e dunque i dati sono quasi identici ai nostri.

Tre anni fa, come più volte ricordato, il 4-0 alla Svezia firmato Bethany Mead, Lucy Bronze, Alessia Russo e Fran Kirby; nel lontano 1984 era bastata Debbie Bampton per avere ragione della Danimarca, mentre nel 2009 supplementari contro l’Olanda e gol di Kelly Smith e Jill Scott, in un’edizione da terza nel girone con secondo posto all’Italia, e sfida diretta terminata 2-1 per noi con la rimonta di Patrizia Panico e Alessia Tuttino dopo il rigore di Fara Williams. Ora parola a Ginevra per il sogno: la diretta Italia Inghilterra donne comincia, ecco le formazioni ufficiali! ITALIA DONNE (5-4-1): Giuliani; Oliviero, Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Cantore, Caruso, Giugliano, Bonansea; Girelli. Allenatore: Andrea Soncin INGHILTERRA DONNE (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, E. Morgan, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; L. James, Russo, Hemp. Allenatore: Sarina Wiegman (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA INGHILTERRA DONNE: LE AZZURRE SOGNANO!

È storia la diretta Italia Inghilterra donne, che va in scena alle ore 21:00 di martedì 22 luglio 2025 presso lo Stade de Genève: storia perché si tratta della semifinale degli Europei 2025 di calcio femminile, e le azzurre sono tornate tra le prime quattro nazionali del Vecchio Continente dopo 28 anni, centrando un grande risultato.

La vittoria contro la Norvegia, bellissima per come è arrivata e importantissima per il livello delle avversarie, deve essere un punto quantomeno intermedio: arrivata a questo punto, l’Italia donne deve provare in tutti i modi a prendersi quella che sarebbe la terza finale europea nella sua storia.

Non sarà facile: l’Inghilterra campione in carica è una corazzata, che ha rischiato di essere eliminata dalla Svezia (era sotto 0-2 dopo 25 minuti) ma ha saputo rimontare e volare in semifinale nonostante abbia sbagliato quattro dei sette rigori calciati, ed è quindi in grande fiducia.

A noi il compito di prenderci la diretta Italia Inghilterra donne per un altro capolavoro in questi Europei 2025 già straordinari, adesso prima che a Ginevra si cominci a giocare è giusto fare una panoramica sulle scelte dei due CT, e allora ci prendiamo del tempo utile per leggere le probabili formazioni della semifinale.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA DONNE

Andrea Soncin dovrebbe aver trovato la formula giusta e nella diretta Italia Inghilterra donne, salvo sorprese, riproporrà il 3-5-2 di partenza che ha avuto ragione della Norvegia. In porta dunque Giuliani, davanti a lei la solita difesa a tre comandata da Salvai con Di Guglielmo arretrata e Linari a fare l’altro braccetto, a destra corre Oliviero con Bonansea che dà un’impronta offensiva alle azzurre, a fornire equilibrio pensa Severini che affianca Caruso e Giugliano in mediana, davanti dovrebbero invece giocare Girelli e Cantore, coppia affiatatissima come abbiamo già visto.

L’Inghilterra di Sarina Wiegman si presenta invece con il 4-3-3: a protezione di Hampton giocano Williamson e Carter, Greenwood è impiegata stabilmente a sinistra mentre la veterana Bronze, in gol nei quarti, agisce a destra. Come sempre a centrocampo abbiamo Keira Walsh, a farle compagnia Ella Toone e Stanway: nel tridente offensivo la certezza rimane Alessia Russo mentre con lei avremo Lauren James e Hemp, da valutare però l’ingresso di Agyemang che ha letteralmente salvato le leonesse, prima di Hampton con le sue parate sui rigori, dall’eliminazione ai quarti di finale.

QUOTE E PRONOSTICO ITALIA INGHILTERRA DONNE

Per la vittoria delle azzurre bisognerà giocare il segno 2 nella diretta Italia Inghilterra donne, questo per quanto riguarda le quote dei bookmaker: a tale proposito, secondo la Sisal questa eventualità vale 6,00 volte la posta in palio contro il valore di 1,48 volte la giocata sul segno 1 per il successo delle leonesse, che dunque sono nettamente favorite. L’opzione del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte l’importo investito.